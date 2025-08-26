【1/8スケール レッドソニア プラスチックモデルキット】 11月発売予定 価格：6,930円

エクスプラスはプラモデル「1/8スケール レッドソニア プラスチックモデルキット」を11月に発売する。価格は6,930円。

本プラモデルのモチーフはロバート・E・ハワード著「Hyborian Age」に登場する赤毛の女戦士「レッドソニア」。自分より強い男以外には決して心を許さないと誓う彼女は有名なソードマスターの下で鍛錬を重ねた一流の女戦士だ。

商品は身に纏うチェーンメイル（鎖帷子）のビキニアーマーは、猛々しくも艶やかな彼女の魅力をより一層引き立てている。ジオラマ台座にはそれまで戦っていた巨大グモが横たわり激闘の熱冷めやらぬ様子を造形。

RED SONJA (R) ＆ (C) 2025 and related logos, characters, stories, names, and distinctive likenesses thereof are owned by Red Sonja LLC.