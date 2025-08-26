¡ÚÂ®Êó¡Û·Ù»ëÄ£ÃÛÃÏ½ð¤Î½äººÉôÄ¹¡Ê40¡Ëµ¶Â¤ÌÈµö¾Ú¤ÇÉÔÀµ¤Ë¸ýºÂ³«Àß¡¡º¾µ½¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡Çä¤êÅÏ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¸ýºÂ¤Ë¤Ï7000Ëü±ß¤ÎÈÈºáÈï³²¶â¤ò³ÎÇ§¡¡·Ù»ëÄ£
·Ù»ëÄ£¤ÎÃÛÃÏ·Ù»¡½ð¤Î·Ù»¡´±¤¬¡¢µ¶Â¤¤·¤¿±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÉÔÀµ¤Ë³«Àß¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ù»¡´±¤ÏÊ£¿ô¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÂ¾¿Í¤ËÇä¤êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¾µ½¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÃÛÃÏ·Ù»¡½ð¤Î½äººÉôÄ¹¡¦ÊÆÀîÏÂ¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÊÆÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯5·î¤´¤í¡¢µ¶Â¤¤·¤¿±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÉÔÀµ¤Ë³«Àß¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÆÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏSNS¤ÎX¤Ç¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤È¸¡º÷¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ëµ¶Â¤ÌÈµö¾Ú¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¶Â¤¤µ¤ì¤¿ÌÈµö¾Ú¤Ï¼Ì¿¿¤ÏËÜ¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ì¾Á°¤ä½»½ê¤Ê¤É¤Ï²Í¶õ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÎÁÈ¿¥ÈÈºáÂÐºöÉô¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊÆÀîÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂáÊáÍÆµ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ýºÂ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¼«Ê¬Ì¾µÁ¤ÎÊ£¿ô¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÂ¾¿Í¤ËÇä¤êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÆÀîÍÆµ¿¼Ô¤¬Çä¤êÅÏ¤·¤¿¸ýºÂ¤Ë¤Ïº£Ç¯3·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤äSNS·¿Åê»ñº¾µ½¤ÎÈï³²¶â¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸½¶â¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬¤ª¤è¤½180²ó¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ7000Ëü±ß¤Û¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÆÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤âÊÛ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¢¶¥ÇÏ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£·ÙÌ³Éô¤Î¿û½á°ìÏº»²»ö´±¤Ï¡¢¡Ö·Ù»¡¿¦°÷¤È¤·¤Æ¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Î¹Ô°Ù¤Ç¡¢ÅÔÌ±¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¿®Íê¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸åÁÜºº¤ò¤Ä¤¯¤·¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
