ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¸÷³Øµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹©¾ì¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤¡¢2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î½»Âð¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢½êÂô»Ô¶¹»³¥±µÖ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂç»³¸÷³Ø¡×¤Î¹©¾ì¤ÎÃËÀ½¾¶È°÷¤«¤é¡ÖÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤Æ1³¬¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Î¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É23Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â½¾¶È°÷¤Î¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¸ý¤òÀÚ¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Ð¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î½»Âð¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¹©¾ì¤Ï¡¢°åÎÅÍÑ¤ÎÀºÌ©µ¡³£¤Ë»È¤ï¤ì¤ëµ¡´ï¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
