プログレッシブロックの名バンド、キング・クリムゾンの１９８０年代における音楽の再現を図るバンド、ビートが、ライブ盤「ライヴ〜イン・ロサンゼルス２０２４」（ソニー）を２９日に出す。

９月１日には東京・九段下の日本武道館で公演も行う。中核メンバーで、かつてクリムゾンに在籍していたエイドリアン・ブリューに聞いた。（編集委員 西田浩）

キング・クリムゾンは１９６９年にデビュー。初アルバム「クリムゾン・キングの宮殿」をはじめジャズやクラシックを取り入れた斬新な楽曲が脚光を浴びた。７４年にいったん解散したが８１年に再結成し、３枚のアルバムを発表して８４年に再び解散。９０年代以降は散発的に活動を継続してきた。

ボーカル兼ギターのブリューは８１年に加入。「技巧を駆使した曲の構造は複雑でも、その旋律はポップで親しみやすい。その二面性を両立しながら、時代の先端をいく音楽を作っていた」と、メンバーとしてバンドの活動を誇りに思っていると語る。

クリムゾン加入から４０年を迎えようとする頃、リーダーのロバート・フリップにバンドの８０年代に光を当てるツアーを提案したところ、自分は参加できないが応援する、という返答だった。「そこからメンバー探しが始まった。基準は８０年代クリムゾンの音楽を敬愛し、同時に高度な演奏技術を有する者だった」

その結果、当時のメンバーのトニー・レヴィン（ベース）に加え、日本でも人気のバンド、トゥールのドラマー、ダニー・ケアリー、そしてアルカトラスやホワイトスネイクなど人気バンドを渡り歩いたスティーヴ・ヴァイ（ギター）と、豪華な顔ぶれがそろった。コロナ禍に加え、多忙なメンバーのスケジュール調整に手間取り、ツアー開始は昨年９月にようやく実現した。

「皆、腕利きで、このメンバーで演奏するのは刺激的だ。曲の核の部分は８０年代のクリムゾンを踏襲するが、同時に自分の個性も存分に発揮しようというルールにのっとって当時の楽曲を再構築している」と語る。「ライブ盤はそんなビートの魅力を知ってほしいという、いわば名刺代わりの一枚だ」と言うように、「エレファント・トーク」「ニューロティカ」といった人気曲を軸に、７０年代の名曲「レッド」も織り交ぜ、１９曲を収めた。

米国公演が好評だったことから、ツアーは世界規模に発展した。実は、武道館での公演は本家クリムゾンでも実現していないだけに「こんな大会場で演奏できるのは光栄で、今からワクワクしている。でも、１回限りにしたくない。また戻って来られるよう、素晴らしいライブを披露したい」と意気込んでいる。

メンバーはそれぞれ活動を抱えるだけに、ビートが今後どうなるかは不透明という。「このバンドでオリジナルアルバムを制作するかは、わからない。ただ、ライブバンドとしては、うまく予定を合わせ、長く続けていきたい」