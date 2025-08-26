EXILE ATSUSHIが、“REBORN≒復活／再生／生まれ変わり”をテーマにした展示『EXILE ATSUSHI展～REBORN～』を9月19日より西武渋谷にて開催する。

本展は、EXILE ATSUSHIが、約2年の活動休止期間を経て新たなスタートを切った今、何を感じ、何を考え、未来へとどう歩んでいくのかを届けるものとなる。レコーディングスタジオの再現ブースや衣装、写真パネル、トロフィーや、自身の胸の内を書き留めた直筆ノートやポエムを始めとする展示品には、これまでの軌跡を辿るとともに、EXILE ATSUSHIが今だからこそ伝えたいメッセージが込められている。

また、本展の音声ガイドはATSUSHI本人が担当。過去、現在、そして、未来への希望を詰め込んだ展示会を、ATSUSHIからの愛を込めたプレゼントとして受け取ることのできるイベントとなっている。その他詳細は後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）