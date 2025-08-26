¡ÖÍè½µ¤â¤³¤³¤«¤é¡×±£¤ì²È¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯³¤¤Î¹¬¤ËÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬Âç´¶Æ°¡¡¶¾Çþ¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¤¦¤Ê¤ëÆ£°æÎ´¡¡Ê¡²¬ÃÏ¸µÌ±¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò³¹¥Ö¥é
¡¡8·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤Î¤Ê¤ó¤·¤è¤¦¤È¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡¢TNC¡Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Æ£°æÎ´¤ò·Þ¤¨¡¢Ê¡²¬¸©µ×»³Ä®¤ÎÃÏ¸µÌ±¤ª´«¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È8Áª¤ò½ä¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÊ£¹ç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥È¥ê¥¢¥¹µ×»³¤Ë¤¢¤ë¥ß¥ËÆ°Êª±à¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ëÆ°Êª±à¡×¤È¤Î¤¦¤ï¤µÄÌ¤ê¡¢ÄÁ¤·¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë3¿Í¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¿Íµ¤ÀîÍ·¤Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë¶¾Çþ¤ÎÌ¾Å¹¤Ø¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÆ£°æ¤¬¤¦¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¶¾Çþ¤Î¿©¤ÙÊý¤â¤Î¤Þ¤Í¥¯¥¤¥º¡×¤òÈäÏª¡£²ÚÂç¤â¶Ã¤¯°Õ³°¤Ê¿©¤ÙÊý¤ò¤¹¤ëÍÌ¾¿Í¤È¤Ï¡©
¡¡¤µ¤é¤ËÄÁ¤·¤¤¿¢Êª¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ö±à·ÝÅ¹¤ò´®Ç½¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤âÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë±£¤ì²È¤Ø¡£¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë°í´ôÄ¾Á÷¤Î³¤¤Î¹¬¤Ë¡¢°ìÆ±Âç´¶Æ°¡ª¡¡3¿Í¤Ç°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÍè½µ¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤È¤¤¤¦ÇîÂ¿²Ú´Ý¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¡Ê1½µ´Ö¸å¤â¡Ë¤Þ¤À°û¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬ÊÖ¤¹¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ï¸á¸å7»þ¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¤Ï¡¢TVer¤äFOD¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£