ダイハツ「5人乗りシンプル”バン”」に反響多数！ 「MTは貴重」「モデルチェンジ希望！」などSNSで話題に！ 「グランマックス」に寄せられた声とは
一部仕様変更「グランマックス」に反響の声！
ダイハツは2025年6月16日、小型商用バン「グランマックス」の一部仕様変更と価格改定を実施しました。
現場ユースで評価されてきた取り回しの良さと積載性はそのままに、安全装備を強化しています。
同車についてSNSを中心に反響の声が高まっています。
グランマックスはダイハツとトヨタの共同開発モデルで、ダイハツのインドネシア法人である「アストラ ダイハツモーター社」が生産しています。
最初はインドネシアなどの海外で「グランマックス ミニバス」として展開後、2008年2月からはトヨタ向けOEM供給車「タウンエースバン」「ライトエースバン」も発売されました。
当初は日本国内では販売していませんでしたが、2020年9月にタウンエースバンの大規模マイナーチェンジを実施したタイミングで、日本のダイハツもグランマックスを導入しています。
サイズは全長4065mm×全幅1665mm×全高1930mm、ホイールベース2650mm。コンパクトな車体で、最小回転半径は4.9mのため狭い道でも扱いやすいのが特徴です。
スクエアな荷室は長さ2045mm×幅1495mm×高さ1305mmを確保。床面地上高はわずか620mmなので、低床設計で積み降ろしも容易です。
乗車定員は2人または5人。
パワートレインは1.5リッターガソリンで、トランスミッションは5速MTと4速ATから選択可能です。
燃費はWLTCモードで2WDが12.6km／L、4WDが12.2km／Lを記録します。
商用車でありながら安全装備も充実しており、ダイハツの予防安全パッケージ「スマートアシスト」を搭載し、衝突回避支援ブレーキや車線逸脱警報、誤発進抑制など、安全運転をサポートしてくれる機能が充実しています。
内装は実用本位で、低床フロアと大開口バックドアを備えます。ボディカラーはホワイトとシルバーマイカメタリックの2色展開で、グレードは「カーゴGL」のみとなります。
今回の改良では安全性の強化が大きなポイントです。
新たに「後方視界確認用リアコーナーセンサー」を採用し、メーター表示に「リアコーナーセンサー」と「コーナーセンサーブザーOFF」の表示を追加しています。
さらに衝撃感知時にドアロックを自動解除する機能も搭載し、事故時の救出性を高めています。
一部改良に合わせて価格も見直されており、改定後の販売価格（消費税込）は206万8000円から244万2000円になっています。
なお同時期にトヨタのタウンエースバンは5速MTを廃止。MTを必要とするユーザーにとっては、グランマックスが唯一の選択肢となります。
一部改良されたグランマックスについて、SNSを中心に様々な反響の声が寄せられています。
「小型商用でまだMTが選べるのは貴重」「MTなら仕事に行くのが楽しくなるな」など、MTの設定が残ったため、兄弟車タウンエースはとの対比で話題になっています。
また、「長寿モデルだけに全面刷新に期待」「古さが目立つ」といった指摘もあり、フルモデルチェンジ待望論が根強い様子です。
※ ※ ※
グランマックスは多様なビジネスシーンに馴染むサイズ感と、強化された安全機能により、定番ライトバンとしての地位を一段と高めています。
価格改定後も信頼性とコスパの良さで、法人・個人事業主の定番ライトバンとして引き続き有力な選択肢となり得るでしょう。