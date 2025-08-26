トヨタ最新「最安“4WD”クラウン」がスゴイ！ 最上級より「300万円以上オトク」＆“リッター22キロ超え”の低燃費！ タフ仕様な「上品デザイン」＆“高級感ある内装”も魅力の「クロスオーバー G」とは？

“500万円台前半”で買えるシリーズ最安モデルとは？

トヨタの「クラウン」といえば、日本を代表する高級車として長年にわたり人々に愛され続けてきた存在です。

1955年の誕生以来、時代ごとのニーズを反映しながら進化を遂げてきたこのモデルは、2022年に大きな転機を迎えました。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”最新「“4WD”クラウン」です！（30枚以上）

現行型である16代目クラウンでは従来の概念を覆し、斬新なスタイルの「クロスオーバー」、スポーティな走りを追求する「スポーツ」、伝統的なフォーマル感を進化させた「セダン」、そして大人の余裕と機能性を兼ね備えたSUV「エステート」という新しい4つのモデルを展開しています。

これらは多様化するライフスタイルや価値観に対応するために開発され、クラウンの新しい歴史を切り開いています。

16代目クラウンのなかで一番安いモデルとは？

そんなクラウンシリーズのなかで、もっとも手に届きやすい価格で提供されているのが「クラウンクロスオーバー G」です。

クラウンクロスオーバーは、セダンのエレガンスとSUVの力強さを融合させた革新的なモデルであり、従来のクラウン像を大きく変えた存在です。

大径タイヤとバランスの取れたボディデザインにより、堂々としたスタイルを持ちながらも実用性を兼ね備えています。

クラウンクロスオーバーには「RS」「Z」「G」の3グレードが設定されており、そのうち「G」は最も価格を抑えたエントリーモデルです。

しかし、装備内容やサイズ感は上位グレードと大きな差はなく、クラウンならではの上質さをしっかりと備えています。

ボディサイズは全長4930mm×全幅1840mm×全高1540mm、ホイールベース2850mmと堂々たる数値で、存在感を放ちながらも取り回しやすさを確保しています。

外観ではBi-Beam LEDヘッドランプやLEDクリアランスランプを備えたフルLEDライトを採用し、視認性を高めるとともに先進的な印象を与えています。

足回りには19インチアルミホイールと225／55R19タイヤを装着し、SUVらしい安定感を演出。

セダンに比べヒップポイントが高いため乗降性に優れ、ドライバーは見晴らしの良い視界を得ることができます。

力強さと上品さが同居するデザインは、クラウンらしい風格をしっかりと保っています。

ボディカラーは標準のマッシブグレーメタリックとブラックに加え、プレシャスシルバーやプレシャスホワイトパール、さらにはツートン仕様を含む多彩な全11色を設定。

個性や好みに応じて選べる幅広いカラーバリエーションが用意されています。

一方でインテリアカラーはブラックの1種類に絞られていますが、シンプルさの中に金属加飾を効果的に配し、高級感を演出。

ファブリックと合成皮革を組み合わせたシートは快適性と耐久性を両立し、どの席に座ってもくつろげる空間となっています。

室内は長さ1980mm×幅1540mm×高さ1170mmと十分な広さがあり、頭上空間や足元の余裕を確保。

運転席には本革巻きステアリングホイール、12.3インチTFTカラーメーター、マルチインフォメーションディスプレイが標準装備され、現代的で使いやすいコックピットを実現しています。

安全性能についても妥協はありません。最新の「トヨタセーフティセンス」が標準搭載され、衝突回避や車線維持支援など多彩な機能でドライバーをサポートします。

さらに、渋滞時に運転を支援する「アドバンストドライブ（渋滞時支援）」や、駐車を自動で行える「アドバンストパーク（リモート機能付）」も備わっており、日常の運転をより安心かつ便利にしてくれます。

パワートレインには2.5リッターのハイブリッドシステムを採用し、システム最高出力は234ps。

駆動方式は必要に応じて自動的に後輪へ駆動力を配分するE-Four（電気式4WD）で、雪道や悪路でも安定した走行を実現します。

WLTCモード燃費は22.4km／Lと、高級車ながら優れた環境性能を誇ります。

価格（消費税込み）は515万円と、クラウンシリーズの中ではもっとも手頃な設定です。

ちなみに最上級モデルである燃料電池車「クラウン Z」が830万円であることを考えると、その差は実に300万円以上。

求めやすい価格ながらも、クラウンとしての風格や最新の安全・快適装備をしっかりと備えていることがクラウン クロスオーバー Gの大きな魅力と言えるでしょう。