【丹羽家のおうち天才ごはん】ゆでたらタレを合わせるだけ。絶品さっぱり「牛しゃぶのおろしだれ」
現役Jリーガーの夫・詩温さんと、栄養士の妻・真梨菜さん。そしてフレンチブルドックのマーチくんがいる丹羽さん家のレシピは、調味料のかわりに香味野菜や薬味をふんだんに使うことで限りなくヘルシーに、それでもしっかりパンチのある味を実現。おまけに、味付けをシンプルにしている分調理工程も簡単という嬉しさも！
※本記事は丹羽家ごはん著の書籍『栄養満点なのにずるいほど旨い おうち天才ごはん』から一部抜粋・編集しました。
■丹羽家について
妻…真梨菜
栄養士・アスリートフードマイスター。元公務員。趣味は食べることと体を動かすこと。東京出張の際には、時間を見つけて気になるお店に足を運ぶ。信条は思い立ったが吉日。
夫…詩温
明治大学体育会サッカー部出身。現役プロサッカー選手。手先が不器用だが料理が好きで、特に韓国料理とカレーが得意。趣味は料理と珍奇植物の収集・育成。アメリカ出身だが日本語が得意。
マーチ
フレンチブルドッグの男の子。食べることと散歩と詩温と真梨菜が大好き。お肉には目がない。レタスは食べないけどパクチーは食べる味の違いが分かる男。
■ゆでたら、たれをあわせるだけ 夏バテ知らずの絶品さっぱりメニュー！
牛しゃぶのおろしだれ
火の使用は湯通しのみで、さっと作れるスピード主菜。たっぷりの大根おろしで脂っこさが抑えられ、食後も軽やかです。
■材料（2人前）
牛しゃぶしゃぶ用肉…200g
大根おろし…約100g（1/2カップ）
小ねぎ…適量（お好みで）
わさび…小さじ1（お好みで）
【たれ】
しょうゆ…大さじ1と1/2
酢（米酢や穀物酢）…大さじ1
■作り方
1 沸騰した湯に牛肉を入れ、肉の色が変わったらざるにあげ、粗熱がとれたら水けを切り、食べやすい大きさに切る。
2 たれの材料を混ぜる。酸味が強い場合は、酢を小さじ2に減らしてもOK。
3 牛肉を器に盛り、大根おろしをのせてから、2をかけて完成。お好みで、刻んだ小ねぎとわさびを添える。
■ポイント
たれが足りない場合は、酢1に対してしょうゆ1.5の割合で追加してください。また、たれの材料にお好みですだち果汁やレモン果汁を少し加えると香りがUPします。
著＝丹羽家ごはん／『栄養満点なのにずるいほど旨い おうち天才ごはん』