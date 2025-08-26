吉岡里帆、空港で職員に止められた過去明かす「入れませんと言われて…」
俳優の吉岡里帆（32）が、25日放送の『世界まる見え！テレビ特捜部』（日本テレビ系／毎週月曜 後8：00）に出演。空港で職員に止められたことがあるというエピソードを明かした。
「キューバ空港税関vs妖しい旅行客」と題し、様々なトラブルを紹介。VTRが終わり、司会の岩田絵里奈アナウンサーから「空港で職員に止められたことがあるんですか？」と聞かれた。
吉岡は当時を振り返り、「メキシコ旅行に行く際に、成田空港の免税店で、結構いい美顔器を買ったんです。開封せずにそのまま旅行先に持って行って。帰ってきたら（帰国したら）すぐに仕事だったので、成田（空港）から台湾行きの空港にそのまま行こうとして。それ（美顔器）を入れたままのスーツケースで行ったら止められて。『これを持っていたら入れません』と言われて…」と説明した。
しかし「未開封だし、いい美顔器なので絶対捨てたくなくて…」と困っていたところ、バッテリーを取ることができたら持ち込めることが判明。「CAさんの方と一緒に、どうやったら取れるんだって。何よりCAさんが、その美顔器の価値を分かっていただいて。こんないい美顔器、絶対ダメですみたいな」と言い、なんとか無事に事態が収まったことを明かした。
