『TV LIFE』創刊初のアニメ表紙 『チェンソーマン』公開記念で首都圏特別版に登場
株式会社ワン・パブリッシングは26日、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が9月19日に公開されるのを記念して、チェンソーマンが表紙を飾る「TV LIFE 首都圏特別版」を9月19日に発売することを発表した。アニメ作品が同誌の表紙を飾るのは1983年の創刊以来初めてとなる。
【画像】裸のレゼ！デンジとデート 公開された劇場版『チェンソーマン』場面カット
表紙はチェンソーマンがチェンソーを振るう躍動感たっぷりの姿が“爆発”をイメージした背景とともに描き下ろし。
「TVLIFE 首都圏特別版」はHMV ＆ BOOKS onlineでの限定発売で、映画公開同日の9月19日に発売。デンジ役の戸谷菊之介とマキマ役の楠木ともりの対談が掲載されるほか、綴じ込み付録としてキャラステッカーが付いてくる。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は藤本タツキの漫画『チェンソーマン』が原作で、連載当時から熱狂的な人気を博したエピソード“レゼ篇”を映画化したもの。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、スケールアップした疾走感あふれるバトルアクションとともに描かれる。
