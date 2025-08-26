適当に選ぶといざというときに使えない！「防災グッズ」の選び方のコツとは


【画像で見る】購入したまま箱をあけたこともない！？「簡易トイレ」を試してみた

9月1日の防災の日を前に、災害への備えを、いま一度見直してみましょう。被災経験のある防災のプロ・松永さんは、「防災グッズは適当に選んでしまうと、いざというときに使えない」と言います。自身の経験を踏まえ、さまざまな防災グッズを試してきた松永さんが、本当に役立つものの選び方のコツを教えてくれました。

防災収納インストラクターの松永りえさん


教えてくれたのは▷松永りえさん

防災収納インストラクター。2016年に熊本地震で被災。「快適な暮らしは安全な上にこそ成り立つ」と、「防災収納」を広めるため、テレビやセミナーなどで幅広く活動中。著書に『地震に強い収納のきほん』（扶桑社）などがある。

■防災のプロはこう備える！防災グッズは災害時を想定して選ぶべし

■飲料水

防災リュックに入れるのは500mlペットボトルにする

防災リュックに入れるのは500mlペットボトルにする


一番に備えておきたいのが飲料水。「一次避難に持ち出す防災リュックは重さが大事。500mlペットボトルなら手軽に持てて、衛生的に飲み切れます。自宅避難の調理用なら2LペットボトルでもOK。1カ所にまとめて置くのではなく、各部屋に分散収納しておくと安心。非常時、どの部屋にいても飲料水だけは確保できます」

各部屋に置いておくとさらに安心

各部屋に置いておくとさらに安心


劣化とホコリよけに外箱の穴は塞いで

劣化とホコリよけに外箱の穴は塞いで


■ライト

電池式で日常でも使えるものを各所に置く

電池式で日常でも使えるものを各所に置く


停電時、とっさに懐中電灯を探すのはたいへん。「いつもの明かりを非常時にも使えるよう、電池式で持ち運べるものや、自動で点灯するものなどを選ぶのがおすすめ。最近は停電時に自動で非常灯に切り替わる電球もあるので、買い替えの際に取り入れても」

避難経路には自動で点灯するものを

避難経路には自動で点灯するものを


ソーラー式で蓄電、点灯するものも◎

ソーラー式で蓄電、点灯するものも◎


■簡易トイレ

長期間保存できる凝固剤タイプを多めに持つ

長期間保存できる凝固剤タイプを多めに持つ


大きめのゴミ袋や防臭袋も！

簡易トイレは、初めから凝固剤の入った単体タイプと、便器にセットして使う非常用トイレがあります。「多めに備えておくなら、便器に設置し、凝固剤で固めるタイプを選んで。長期保管できますが、凝固剤が固まって使えなくなっていないか、定期的に見直しを」

凝固剤は水が流せないときの汁物の処理にも使える！

凝固剤は水が流せないときの汁物の処理にも使える！


■トイレットペーパー

"倍巻き"にすれば省スペースで多く備えられる

"倍巻き"にすれば省スペースで多く備えられる


災害時、供給が滞りがちなトイレットペーパーなどの紙類。「多めに備えておきたくても限られた収納スペースに大量にストックしておくのは難しいので、倍巻きのトイレットペーパーが重宝します。ものによってはホルダーに納まらないサイズもあるので、選ぶときは注意を」

通常の巻きより省スペースで置ける！

ものによってはホルダーに納まらないサイズもあるので、選ぶときは注意を


■【試してみた！ 】簡易トイレ未経験の編集Sが試してみました！

簡易トイレ未経験の編集Sが試してみると…（▶︎次へ）


「2年前に購入してそのまま保管していて、箱をあけるのも初めて。段ボールをトイレに見立ててまずは袋を設置し、凝固剤を入れたあとに水をかけると、みるみる固まりました。凝固剤は個包装でしたが、家族が多いので大容量タイプがあるとよさそう！」（編集S）

段ボールをトイレに見立ててまずは袋を設置し、凝固剤を入れたあとに水をかけると、みるみる固まりました


＊　＊　＊

一次避難を想定していなかったので、2Lサイズの飲料水のみ準備していました。持ち運べるよう、追加で500mlサイズの飲料水を用意しようと思います。

撮影／松永りえ

文＝徳永陽子