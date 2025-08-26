ゆで汁を活用してうまみと栄養をUP！豚肉で疲労回復、「豚しゃぶと夏野菜の冷や汁風」
スパイスで代謝を促進！「夏野菜の豆乳カレースープ」【インナービューティダイエット】
体のなかから整えてダイエット＆美肌を目指す「美腸栄養スープ」
多くの食材を一度に摂ることができ、満足感がでやすいスープは、食生活を整えるためにとても優秀な料理法だそう。そこに腸内環境を整える要素を加えたら…。
インナービューティプランナーの木下あおいさんが監修した「美腸栄養スープ」は、腸内環境を整えて体全体の健康と美しさをサポートする独自の「美腸栄養学(R)」に基づいて作られたスープです。
魔法の腸活スープともいわれる「美腸栄養スープ」から、夏にぴったりのレシピをご紹介します！
※本記事は木下あおい監修の書籍『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』から一部抜粋・編集しました。
■豚肉のビタミンB1で疲労回復！「豚しゃぶと夏野菜の冷や汁風」
【材料】2人分
豚ロース薄切り肉……100g
きゅうり……1/2本（50g）
赤パプリカ……1/4個（25g）
乾燥わかめ……2g
削り節……大さじ1
白すりごま……大さじ1
豆乳ヨーグルト……100g
水……200ml
塩麴……小さじ2
みそ……大さじ1
ご飯（玄米や雑穀米など好みで）……適量
大葉……2枚
ミニトマト……2個
【作り方】
1. 鍋に水を入れて火にかけ、沸騰したら弱火にして豚肉をさっと茹で、水けをきって冷やし、食べやすく切る。茹で汁はだしとして冷ましておく（アクが気になる場合は取り除く）。
2. きゅうりは輪切り、赤パプリカは薄切りにする。乾燥わかめは水で戻し、水けをきる。ボウルにきゅうりと赤パプリカを入れ、塩麴で和えてしんなりさせる。
3. みそに1の茹で汁を少し加えて溶き、1の鍋に、削り節、すりごま、豆乳ヨーグルトとともに加え、混ぜ合わせる。
4. 器にご飯を盛り、2、冷ました豚肉を盛りつけ、3をかけ、せん切りにした大葉、半分に切ったミニトマトをのせる。
【Point】
◆レシピ制作／谷口あゆこ
豚肉の茹で汁をスープに活用してうまみと栄養をアップ! 夏場でもするっと食べられます。ビタミンB1が豊富な豚肉でエネルギー代謝を促進して疲労回復へ。豆乳ヨーグルト、塩麴、わかめが腸のバランスも整えます。
◆監修／木下あおい
日本インナービューティーダイエット協会代表。管理栄養士。2児の母。2012年より、日本最大「根拠ある腸活」美腸食専門家機関として美腸栄養学® を教え、生徒数累計16000名超。インナービューティーダイエットクッキングサロン、直営2校（東京、愛知）、認定校53校（北海道〜九州）。
監修＝木下あおい／『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』