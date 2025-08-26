◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２５日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打席目は３番手左腕モルの前に二ゴロに倒れた。

試合前には、始球式を務めた世界的人気を誇る韓国のアイドルグループ「ＢＴＳ」メンバーのＶの前にサプライズ登場し、笑顔でハグして談笑。最後はガッチリと握手を交わしていた。２試合連発の４６号となる“Ｖ弾”にも期待がかかる。

チームは同率首位に返り咲き、地区優勝マジック「３１」が点灯。１３連戦最終カードとなるレッズ３連戦がスタートした。初回先頭の１打席目は、剛腕グリーンの前に三飛に倒れていた。２打席目は、１―０の３回二塁から四球を選び、チャンスメイクしたが後続が倒れて無得点。３―０の５回１死で迎えた３打席目は一ゴロに倒れた。

前日２４日（同２５日）、宿敵との今季最終戦となる敵地・パドレス戦では、９回に松井裕樹からリーグトップタイとなる４戦ぶりの４５号。試合中にヤジを飛ばし続けたパ軍ファンがベンチ横にいたといい、ロバーツ監督は「非常に迷惑だった。私の右耳の横で一日中叫んでいた。ショウヘイがこのシリーズでどれほどダメかを言い続けたんだよ」と証言。大谷はダイヤモンドを一周すると、このファンの元へ向かってハイタッチを交わし、満面の笑みを浮かべ、“アンチ”の心も奪った会心の一撃となった。