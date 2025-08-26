桜島の南岳山頂火口で26日午後0時4分に噴火が発生し、噴煙が火口から1700mの高さまで上がりました。中量の噴煙が東に流れています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口から約２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島の南岳山頂火口では、きのう連続噴火が発生するなど、活発な火山活動が続いています。

気象台によると、１９日から観測されている山体膨張は、２１日未明から明け方にかけてわずかに収縮しましたが、再び膨張に転じ、その後も膨張は続いています。

桜島降灰予報（定時）

２６日２１時から２４時までは火口から東方向に降灰が予想されます。２６日１２時から２７日６時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼２６日１２時から１５時まで 東（鹿屋市輝北方向） ４０ｋｍ ２ｋｍ

▼２６日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

▼２６日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

▼２６日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼２７日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ４０ｋｍ ２ｋｍ

▼２７日０３時から０６時まで 東（鹿屋市輝北方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、曽於市、霧島市、志布志市、大崎町、東串良町

宮崎県 ：都城市

