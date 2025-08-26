SNSで13万再生！火も包丁も使わずに絶品「マカロニサラダ」で夏の時短革命

こんにちは。クックパッド歴11年、見た目は本格的なのに驚くほど簡単に作れるレシピを研究している♪♪maron♪♪です。

暑い季節、なるべくキッチンに立ちたくないけれど、あと1品ほしい…

そんなときにおすすめ！火も包丁も使わない、SNSでも話題の「レンジだけで作れるマカロニサラダ」をご紹介します。

マカロニサラダって実は作ってみると、調理時間はたったの5分程度。しかも火も包丁も使わず、耐熱容器を使えば洗い物も最小限に作ることができるんです。

ズボラなのに、味はコンビニや惣菜店に引けを取らない仕上がりに驚くこと間違いなし。

レンチンだけでここまでできる!?驚きのマカロニサラダとは

材料(14×11ｃｍ耐熱容器1台分)

マカロニ…50ｇ



たらこ…1本（30ｇ）



Ａ．マヨネーズ...大さじ2



Ａ．めんつゆ（濃縮2倍）…小さじ1/2



青じそ…2枚



きざみのり…適量



材料は全てスーパーで手に入る、特別感ゼロの食材です。





作り方

1. 耐熱容器にマカロニ・水200mlを入れてレンジ【600ｗ】マカロニの袋の指定時間＋2分加熱する。





2.加熱後しっかり水気を切り、Aの調味料とたらこを加えて和える。



（たらこの皮は取り除く）





3.キッチンバサミで青じそをきざみ、お好みできざみのりものせる。









ポイント・メリット

・生のたらこを使用しているので冷蔵保存で当日中にお召し上がりください。



・粉チーズをふりかけると、まるでおしゃれなイタリアン風にアレンジできます。



・耐熱容器だけで作れるので調理中の洗い物が少なくなるだけではなく、食卓にそのまま出すこともできます。



・火を使わずに完結するレンジ調理なので簡単で安心。お子さんの世話の合間や、お手伝いしてもらいながら作ることができます。

食感も彩りも◎ツナマヨマカロニサラダ

もう一つレシピをご紹介します。こちらは野菜も入った食感もよく彩りも綺麗なレシピです。

材料（14×11ｃｍ耐熱容器1台分）

マカロニ…50ｇ



Ａ．マヨネーズ…大さじ2



Ａ．めんつゆ…小さじ1/2



ツナ缶…1缶（70ｇ）



ハム…4枚



きゅうり…1/2本



塩コショウ…各少々





作り方

たらこマヨのマカロニサラダと同様にマカロニを茹でて水気を切る。



Aの調味料とオイルを切ったツナ缶・きざんだハムと薄切りして塩もみしたきゅうりを加えて揉み、塩コショウで味をととのえる。

日持ちは冷蔵保存で2〜3日ほどですが、夏場は傷みやすいため、できるだけ早めに食べ切っていただくのがおすすめです。





料理に時間をかけられない日に

夏休み終わりから新学期にかけては忙しい日も多いけれど、手を抜きすぎた感がでるのは避けたい。



そんなときにもレンジで作れるマカロニサラダはピッタリのレシピ。「マカロニサラダ＝ゆでるのが面倒」というイメージはもう過去のもの。

レンジ1つで意外と満足できる一品になりますよ。今夜是非お試しください。

