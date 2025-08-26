

瓦せんべいアイス（穴吹エンタープライズ提供）

瓦せんべいを砕いてバニラアイスに混ぜ込み、ザクザクした食感が魅力です。「瓦せんべいアイス」が2025年9月1日から津田の松原サービスエリア上下線（香川・さぬき市）、上板サービスエリア上下線（徳島・上板町）、道の駅滝宮（香川・綾川町）で販売されます。1個380円。

明治10年の創業以来、100年以上伝統の味を守り続けている老舗、宗家くつわ堂（高松市）の瓦せんべいを使っています。和三盆の原料・白下糖を使った素朴ながらも上品な甘さです。バニラアイスは、障害者福祉サービス事業所・Doやまびこ（高松市）が製造します。障害者の社会参加や雇用機会の拡大を目指した「社会活動参加型スイーツ」です。

津田の松原サービスエリアでは2025年7月に「瓦せんべいソフトクリーム」を発売し、好評だったことから「瓦せんべいアイス」も販売することになりました。

津田の松原サービスエリアでは「香川のおいしい伝統をもっと身近に感じてほしい、という思いから生まれたスイーツ。家族連れや観光客に地域の魅力を届けられたらうれしい」とコメントしています。