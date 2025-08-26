Photo: 武者良太

なおこのコーナーに、PS5の気配はありませんでした。

東京銀座4丁目にあるソニーストア銀座がリニューアルオープンしました。今回めっちゃくちゃチカラを入れているというのが、カメラブース（4階）とゲーミングコーナー（5階）とのこと。特にゲーミングコーナーは、PCゲーマーのためのラウンジとして「ZONE: 0」（ゾーンゼロ）という名前がつけられているんですね。

Photo: 武者良太

各ブースは、 アストロシティを思い出す作りになってる。さすがにディスプレイは正面を向くように配置しているけど、紫から藍色へのグラデーションが美しい壁紙の色が薄暗くも没入しやすい雰囲気を作り、昔のゲーセンらしい空間となっています。これはノリが本気かつ強火だな！

本来の目的はソニーのゲーミングギア「INZONE」のショールーム

Photo: 武者良太

なぜにソニーが、ゲームセンターみたいなスポットを作るのか？ その背景には、ソニーのゲーミングギア「INZONE」シリーズの存在があります。

最初はディスプレイとオーディオヘッドセットから始まったINZONEシリーズも、いまやマウスやキーボードもラインナップ。マウスパッドもソニー/INZONE印のモノが選べます。ZONE: 0はこれらのアイテムのショールームであり、試しながら遊べる戦える場所として作られたんですね。

Photo: 武者良太

興味深いのは、ストリートファイター6筐体ならぬPCに接続されていたコントローラーがHORI製だったこと。PS5のDualSenseワイヤレスコントローラーではなくてね。ジョイスティック、スティックレスアケコンもあったけど、こちらもHORI製でした。

Photo: 武者良太

PCはサードウェーブのGALLERIA、ゲーミングチェアはSecretlabが置かれていました。なるほど、ソニーグループ外の企業とのコラボを重視しているんですね。

右側のディスプレイと左上ディスプレイで同じ映像が映っているのもいいねえ。ゲーム大会したときに、試合の状況が見やすいもんね。

連コPLAYはマナー違反。1試合で交代です

Photo: 武者良太

取材時は9箇所にゲームブースが用意されており、ストリートファイター6とモンスターハンターワイルズがインストールされていました。

各ブースは予約席となっているほか、飲食禁止などのルールも定められています。たとえば、スト6席は1ゲームのみプレイできるというルールになっていますね。他にお客さんがいないときは、店員さんにお願いしたらコンティニューできるかもしれませんが、基本的に連続プレイが禁止ということを心に刻みましょう。

配信体験ブースがあるのもおもしろい

Photo: 武者良太

ゲームカルチャーにおいて重要なゲーム実況もお試しできます。オーディオインターフェースとマイクはオーディオテクニカ製、HDMIスイッチャーはBlackmagic Design製となっていますが、プレーヤーを捉えるカメラはソニーのVLOGCAM。鉄壁のコラボ布陣です。どういうセッティングにしたら見やすい/聞きやすい配信になるのか、教えてくれたらもっといいなー。

住所は東京都中央区銀座5-8-1GINZA PLACE5階。営業時間は11時から19時まで。インバウンドのお客さんが多い銀座という場所でもありますし、ローカルな場所でグローバルな戦いもできるかも？

Source: ソニーストア銀座