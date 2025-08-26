カズレーザー、二階堂ふみと結婚発表後初の公の場 新婚ならではの悩みとは「いろんな人に相談するんですけど…」
【モデルプレス＝2025/08/26】お笑い芸人のカズレーザーが26日、都内で開催された『fire limit 120』プロジェクトローンチ発表会に出席。二階堂ふみとの結婚を発表後、初の公の場となった。
【写真】カズレーザー、結婚後初の公の場で幸せ全開の表情
8月10日、二階堂との結婚を発表したカズレーザー。結婚後初の公の場となった今回の会見には、真っ赤なスーツ姿で登場した。
この日は、火災についてトークを展開。防災の専門家に「結婚報道もありました。愛の炎は消しません」と予期せず自身の結婚をいじられたカズレーザーは「いいですそれは（笑）。進めてください（笑）」とツッコミを入れていた。
改めて結婚を祝福されると、カズレーザーは「ありがとうございます。拍手が鳴りやみませんと言おうと思ったら、鳴りやみました」と笑顔。周囲の反応に関しては「思った以上の人からおめでとうございますって言葉をいただきますね。めちゃくちゃ祝ってもらいましたね。おめでとうございます！と同時に、私も嬉しいです！って言ってくれる人が多くて。こんなことで喜んでくれるなら定期的に結婚した方がいいなと思いました。同じ人と何回もするのはだめなんですかね。重婚になるんですかね。分かんないですけど。ありがたいですね」と報告した。
心境の変化については「特にはないですね。本当にふわふわと生きてますね。何も変わらないようにはなっているかなと思いますね。お祝いをいただくじゃないですか。そのお返しに何を渡したらいいんだっていうのをすっげー悩んでますね。いろんな人に相談するんですけど、全員違う答えを出すから、統一してほしいですね。正解は何なんだっていうのがマジでまだ分かんないです」と新婚ならではの悩みを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カズレーザー、結婚後初の公の場で幸せ全開の表情
◆カズレーザー、結婚後初の公の場
8月10日、二階堂との結婚を発表したカズレーザー。結婚後初の公の場となった今回の会見には、真っ赤なスーツ姿で登場した。
この日は、火災についてトークを展開。防災の専門家に「結婚報道もありました。愛の炎は消しません」と予期せず自身の結婚をいじられたカズレーザーは「いいですそれは（笑）。進めてください（笑）」とツッコミを入れていた。
◆カズレーザー、結婚祝福に感謝
改めて結婚を祝福されると、カズレーザーは「ありがとうございます。拍手が鳴りやみませんと言おうと思ったら、鳴りやみました」と笑顔。周囲の反応に関しては「思った以上の人からおめでとうございますって言葉をいただきますね。めちゃくちゃ祝ってもらいましたね。おめでとうございます！と同時に、私も嬉しいです！って言ってくれる人が多くて。こんなことで喜んでくれるなら定期的に結婚した方がいいなと思いました。同じ人と何回もするのはだめなんですかね。重婚になるんですかね。分かんないですけど。ありがたいですね」と報告した。
心境の変化については「特にはないですね。本当にふわふわと生きてますね。何も変わらないようにはなっているかなと思いますね。お祝いをいただくじゃないですか。そのお返しに何を渡したらいいんだっていうのをすっげー悩んでますね。いろんな人に相談するんですけど、全員違う答えを出すから、統一してほしいですね。正解は何なんだっていうのがマジでまだ分かんないです」と新婚ならではの悩みを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】