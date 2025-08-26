俳優・橋本環奈（２６）、俳優・眞栄田郷敦（２５）、俳優・櫻井海音（２４）らキャスト７人らが２６日、東京・品川区の青稜中学・高校で行われた映画「カラダ探し ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＮＩＧＨＴ」（９月５日公開）の学校プレミアにサプライズゲストで出席した。

同校の中高生への上映会後、赤いドレスで橋本、白いシャツ姿で眞栄田らが登場し、会場から悲鳴が上がった。橋本の「皆さん、楽しんでいただけましたか！」の問いに、女子学生を中心に「ギャー」と絶叫の声が上がった。

イベントでは男子チーム、女子チームに別れ、学生生活を振り返る「青春あるある」対決を実施。男子チームは「イベントで気合入れがち」と記し、眞栄田は当時、髪形に力を入れていたと明かすと、女子チームはフリップに「コンビニ自販機に行きがち♡」と記し、会場から納得の声があがった。

勝敗発表時には橋本が中高生に向かって投げキッスで票を得ようと必死な姿勢をみせると、眞栄田は「投げキッス、ずるいよ。よくない」と苦笑いも、会場の大拍手で女子チームが勝利し、橋本は大喜び。「元気にキャーって、声を出してくれたのがうれしかった」と笑顔で振り返っていた。