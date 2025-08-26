おばたのお兄さん、1歳息子と2人きりの外食報告 2ショット公開＆ハプニングに反響「わかります」「かわいい」
【モデルプレス＝2025/08/26】お笑い芸人・おばたのお兄さんが8月25日、オフィシャルブログを更新。1歳の息子を連れて久しぶりに外食したことを報告し、仲良く“お気に入りポーズ”をした親子ショットを公開した。
【写真】おばたのお兄さん「イケメンになってる」と話題の息子
この日、「ご飯ぜーーんぜん食べない息子」と題してブログを更新したおばたは、息子との“お気に入りポーズ”ショットとともに「今日は夕方から息子と2人！シャキーン」と嬉しそうにつづった。
久々に息子と外食に訪れたのはファミリーレストラン。「息子の気分転換」も兼ねてだったようだが、「息子はガストのうどんが大好きなんだけど…これはピンチです！！」とキッズミニうどんが“品切れ中”になっている写真を公開。「ハンバーグは絶対食べないし 仕方がないのでミニうどんとポテトを注文」と明かした。
ところが、うどんを前に「いらない」と顔をそむけてしまった息子。おばたは「まぁでもポテトは食べてくれるのでとりあえずポテトを。仲良しママ友の名言『ポテトは野菜』を言い聞かせて食べさせます！食事自体が嫌いになる方が良くないからね」と、ユーモアを交えてつづった。
一方で「保育園ではちゃんと食べるみたい！どうせ成長するので、焦らず見守ります！笑」と前向きにとらえつつ、「さ、帰ってお風呂に入れて寝かしつけまで順調にいくのでしょうか！」と息子とのほっこりとした日常をつづったブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「平和に寝てくれるといいですね…（笑）！」「そのうち食べてくれると思います！」「うちの子も同じ状況なのでわかります！」「今日もかわいい」「ポテト最強です（笑）」などの声が寄せられている。
おばたは、2018年3月30日にフジテレビの山崎夕貴アナウンサー（※「崎」は正式には「たつさき」）との結婚を発表。2023年8月27日には第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
