乃木坂46メンバー「ラヴィット！」に電話で初出演 先輩からの“お願い”に焦り
【モデルプレス＝2025/08/26】TBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）が26日に放送された。同番組内で乃木坂46のメンバーがサプライズで電話出演する場面があった。
【写真】「ラヴィット！」電話で登場の乃木坂メンバー
この日、同番組ではチャレンジャーである4人がビリビリ椅子に座り、チームで相談してクイズに答えていく「クイズ！ビリビリオネア」が行われた。電流は正解の選択肢の椅子にのみ流れるというルールで、チャレンジャーは正解だと思う椅子に“ラッピー座布団”を使用し電流を防ぐ。今回、Snow Manの佐久間大介が率いる「佐久間チーム」には「NHK『紅白歌合戦』に出演していないアーティストは？」という4択のクイズが出題された。
「佐久間チーム」の弓木は、知り合いに電話を繋いで相談することができるお助けアイテム「1分間生テレフォン」を使用し、後輩の井上和に電話。弓木は、制限時間に焦りつつ「もしもし、和？今『ラヴィット！』にみんな集まってるんだけど！調べてほしいことがあって」と依頼。井上は戸惑いつつも「はい！わかりました！」と了承。「どこだどこだ？」と慌てる様子を見せながらアーティストの名前を読み上げていくも時間切れとなってしまった。
時間切れと同時に弓木は電話を切ってしまうが、その後すぐ繋ぎ直し、MCの麒麟・川島明が対応。「今ってテレビ観られる状況？TBSつけてもらって。生放送でやっていて」と説明し、「『今ラヴィット！にみんな集まってるんだけど』じゃないのよ。クラブじゃないから（笑）」と弓木の発言にツッコミ。スタジオは笑いに包まれた。なお、井上にとって同番組への出演はこの日が初めてとなった。（modelpress編集部）
情報：TBS
◆弓木奈於「ラヴィット！」で後輩に電話
