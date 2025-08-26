149.57　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
149.08　エンベロープ1%上限（10日間）
149.05　200日移動平均
148.39　一目均衡表・基準線
147.86　21日移動平均
147.70　現値
147.60　10日移動平均
147.50　一目均衡表・転換線
146.70　一目均衡表・雲（上限）
146.15　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.13　エンベロープ1%下限（10日間）
145.65　一目均衡表・雲（下限）
145.49　100日移動平均

ドル円は１０日線と２１日線の間での推移