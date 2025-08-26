テクニカルポイント ドル円 １０日線・２１日線の間
149.57 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
149.08 エンベロープ1%上限（10日間）
149.05 200日移動平均
148.39 一目均衡表・基準線
147.86 21日移動平均
147.70 現値
147.60 10日移動平均
147.50 一目均衡表・転換線
146.70 一目均衡表・雲（上限）
146.15 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.13 エンベロープ1%下限（10日間）
145.65 一目均衡表・雲（下限）
145.49 100日移動平均
ドル円は１０日線と２１日線の間での推移
