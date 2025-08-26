トレンディエンジェルの斎藤司が２３日、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」に出演。唯一仲がいいという後輩の名前を挙げるも、「適当な事言うな」「架空の芸人だろ」「実在しない」など猛ツッコミを浴びた。

この日はトレンディエンジェルについて後輩芸人たちが苦情。特に斎藤については「ケチ」で「後輩におごっているのを見た事が無い」などと言われ放題。納言の薄幸も「おごってほしいし、でも後輩といるイメージがない」と訴えた。

そのため陣内智則が「かわいがっている後輩はいるの？」と質問。これに斎藤は「一応年上の後輩がいる。ピーチク坂４６ってう…」というも、ここから出演芸人たちが猛反論。「誰やねん！」「何人組や！」「いないよそんなの」「適当な事言うな」「架空の芸人だろ」「実在しない」「パラレルワールド」などの声が殺到した。

斎藤は「本当にいます。５０歳。今日も一緒にいました」と主張。さんまは「なんでそいつはおごるの？」と聞くと、相方のたかしが「そいつは絶対売れないと、斎藤さんは思っている」と、自分より才能がないと思った人とは付き合うという斎藤の性格を吐露だ。

番組調べではこの「ピーチク坂４６」は実在すると言うも「５１歳で頭がいい」という以外は何もなしで別の話題に移っていった。

ピーチク坂４６のＸによると「ヤマガタマサカゲから芸名を変更しました」とありＮＳＣ東京１７期。学習院大卒、ＴＯＥＩＣ７００点の「元高学歴フリーター芸人」と説明されている。