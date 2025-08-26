ËâºÀÅÍ¡¢¡ÈÌÁÍ§¡É»³ËÜKIDÆÁ°ê¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖKID¡¢¸«¤Æ¤ë¤Ï¤º¡ª´î¤ó¤Ç¤ë¤Ï¤º¡ª¡×
¡¡¸µK-1À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¡Ê46¡Ë¤¬¡¢26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥é¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³ÊÆ®²È¤Î»³ËÜ¡ÈKID¡ÉÆÁ°ê¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯41¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ï¤¡!!¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¡×ËâºÀÅÍ¡õ»³ËÜKID¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨3ËçÌÜ
¡¡¡ÖKID Jr¤Î¥¢¥¤¥¯¡ªKID¤È¥Þ¥ê¥¢¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Î¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤ÎÀÄÇ¯¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»³ËÜKID¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÌÁÍ§¤ÎÂ©»Ò¤ÈÊÂ¤Ó¤Û¤Û¾Ð¤à¡È´¶³´¿¼¤¤¡É»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡!!¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¿À¤Î»Ò¤Î»Ò¡×¡ÖKID¡¢¸«¤Æ¤ë¤Ï¤º¡ª´î¤ó¤Ç¤ë¤Ï¤º¡ª¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜKID¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î°ê±É»á¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢»Ð¡¦ÈþÍ«¡¢Ëå¡¦À»»Ò¤â¸µÀ¤³¦½÷²¦¤Î³ÊÆ®°ì²È¡£2004Ç¯8·î¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎMALIA.¤È·ëº§¡¢Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤â09Ç¯8·î¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÈÌ½÷À¤ÈºÆº§¤·¡¢14Ç¯11·î¤Ë½÷»ù¡¢17Ç¯8·î¤Ë¤â½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¶¯¹ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2001Ç¯¤Ë½¤ÅÍ¤Ç¥×¥í³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£04Ç¯¤«¤éK-1¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢Æ±Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤ÏËâºÀÅÍ¤È¤Î»î¹ç¤ÇÆüËÜÃæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£05Ç¯¤«¤éHERO¡ÇS¤Ë»²Àï¤·¡¢Æ±Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¿ÜÆ£¸µµ¤¤ò²¼¤·¤Æ½éÂå¥ß¥É¥ëµéÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¡£08Ç¯¤«¤éDREAM¤Î¥ê¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢11Ç¯¤«¤éÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡¦UFC¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£18Ç¯8·î¤Ë¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡¢Íâ9·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
