【モデルプレス＝2025/08/26】モデルの渡辺美優紀が25日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの私服姿を公開し、話題を呼んでいる。

◆渡辺美優紀、美デコルテ際立つ私服姿を披露


渡辺は「最近炭酸好き」とつづり、カフェでドリンクを飲む姿を公開。写真には、オフショルダーのミニ丈ワンピース姿で美しいデコルテと脚を披露し、ドリンクを片手にカメラに微笑みかける姿が写っている。

この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「彼女感すごい」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「大人っぽい雰囲気も素敵」「笑顔に癒やされる」と悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）

