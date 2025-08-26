ÉðÅÄº½Å´¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤Ë¡¡ÌîÂ¼Ë®´Ý¤«¤é¤Î¥Ð¥È¥ó¼õ¤±·Ñ¤®¿·ÈÖÁÈ
¡¡ÌîÂ¼Ë®´Ý»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ø¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡Á°9¡§00¡Ë¤¬9·îËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉðÅÄº½Å´»á¤¬Æ±¶É¡ÈÄ«¤Î¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§00¡ËÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈÌ¾¤Ï¡ØÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ç¡¢9·î29Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Î¸áÁ°8»þ¤«¤é11»þ30Ê¬¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡ÙÌîÂ¼Ë®´Ý»á¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸3¸øÉ½
¡¡À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡ÄÂç»ö¤Ê¤³¤È¤«¤éÂç»ö¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢ÉðÅÄ»á¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¼ª¤Î³é¤¤ò½á¤¹3»þ´ÖÈ¾¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡£10»þÂæ¤Ë¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¥³¡¼¥Ê¡¼ÆÏ¤±¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤·¤Æ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÉðÅÄ»á¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡¢Ä°¤¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï¡¢Á°È¾¤Î8»þ10Ê¬¤´¤í¤«¤é10»þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö·î¡§¥Þ¥é¥¤¡¦¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡¢²Ð¡§ÃæÅç³Ù»Ö¡¢¿å¡§Ä¼»ÈÀî¸¶¿¿°á¡¢ÌÚ¡§¥×¥Á¼¯Åç¡×¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Î10»þ40Ê¬¤´¤í¤«¤é11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö·î¡§¤»¤¤·¤í¡¢²Ð¡§¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£ÎÓÅÄÍÎÊ¿¡¢¿å¡§¤æ¤Ã¤¤å¤ó¡¢ÌÚ¡§¿É»À¤Ê¤á»Ò¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤Ï¡¢2002Ç¯10·î7Æü¡Á05Ç¯4·î1Æü¡ØÌîÂ¼Ë®´Ý¤Î¤´¤¤²¤ó¡ªÆó½Å´Ý¡ý¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢05Ç¯4·î¡Á10Ç¯9·î¡Ø¤¯¤Ë¤Þ¤ë¥ï¥¤¥É¤´¤¼¤ó¤µ¤Þ¡Á¡Ù¡¢10Ç¯10·î¡Á16Ç¯9·î¡Ø¤¯¤Ë¤Þ¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¡¢16Ç¯10·î¡Á22Ç¯3·î¡Ø¤¯¤Ë¤Þ¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶Ë¡Ù¤Ç¡¢22Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ø¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£23Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æ±¶É¸áÁ°¤ÎÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡Ù½ªÎ»¸å¤Ï¡¢ÆüÍË¸á¸å1»þ¤«¤é4»þ¤Þ¤Ç¤ÎÏÈ¤Ç¿·ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¡¢1982Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£15Ç¯¡ØÌæÀÚ·¿¼Ò²ñ¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤ÇBunkamura¥É¥¥¥Þ¥´Ê¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£½µ´©»ï¡¢Ê¸·Ý»ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤ÇÏ¢ºÜ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ØÉðÅÄº½Å´¤Î¥×¥ì¶â¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²ÐÍË¸á¸å1»þÂæ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
