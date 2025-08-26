ＦＲＯＮＴＥＯ、「ＤＤＡＩＦ」の活用推進
ＦＲＯＮＴＥＯ（２１５８）は現在、自社開発の特化型ＡＩ（人工知能）「ＫＩＢＩＴ（キビット）」について、ライフサイエンスＡＩ分野のＡＩ創薬支援サービス「Ｄｒｕｇ Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ ＡＩ Ｆａｃｔｏｒｙ（ＤＤＡＩＦ）」に注力している。同サービスを活用すれば、十数年かかるといわれる創薬の標的分子の探索が劇的に短縮されるとし、実際に７月にすい臓がんの創薬標的分子候補を２日で抽出する事に成功した。今後は本格的な創薬事業に取り組んでいくとともに、さらなる新しい標的分子の発見にも力を入れる。将来的には同サービスの利用拡大により、創薬事業が日本の代表的な産業となる時代も予想されよう。
「ＤＤＡＩＦ」は独自の自然言語処理ＡＩ技術を用いた高いデータ処理力を持ち、数千、数万もの膨大な文献情報を解析し、２万〜３万個あるといわれる遺伝子と、それに関連する分子の中から、創薬に関して成功確率の高い標的分子を迅速に見つけることができる。独自のアルゴリズムにより、既知の情報からの発見にとどまらず、既知の情報から未知の発見、いわば人間の「ひらめき」のような、非連続的発見を導くことができる点が強みだ。このアルゴリズムは同社が特許取得済み。
それに加えて、「ＤＤＡＩＦ」は創薬にかかわる標的分子候補の選定後に、その適応症仮説をハイスループット（短時間で迅速に大量のサンプル・条件・候補を処理・評価すること）で生成することも可能となっている。さらに、バイオロジカルな分子間ネットワーク上における関連化合物の位置関係や、適応症候補の検討、バーチャル実験によるシミュレーション、患者層や安全性に関する情報など、多次元的な解析を実施することで、作用機序などの情報を裏付ける、いわば創薬の設計図ともいえる「仮説生成」も行う。
「仮説生成」の後には、標的分子候補から作用機序を解析し、関連する疾患のゲノム情報や新薬の安全性、その実験モデル提案まで、一貫した仮説を生成し、そのパスウェイマップも作成できる。パスウェイマップがあれば、標的分子の関係性が可視化されることで、新たな候補の発見も容易になる上、創薬のシミュレーションも可能となる。そのため、かつてのように闇雲に標的分子候補を選択するわけではないことから、成功確率が飛躍的に向上し、創薬に関して計り知れないメリットをもたらす。
新規性の高い標的分子候補を発見
７月には「ＤＤＡＩＦ」の有効性を証明することを目的とした実験を実施し、すい臓がんの標的分子候補として約２万個のヒトの全遺伝子の中から、１７遺伝子の抽出に成功した。これら１７遺伝子の中で、６遺伝子は実験においてすい臓がん細胞の増殖抑制が確認されている。このうち、４遺伝子はこれまですい臓がんとの関連性を報告した論文が存在せず、残りの２遺伝子も論文での報告が１報のみで、極めて新規性の高い標的分子候補だった。「ＤＤＡＩＦ」の「ひらめき」の効果といえよう。従来であればこうした標的分子の探索には２年以上かかったが、今回の実験ではわずか２日で結果が出たという。
「実験前には新規性の標的分子候補がそんなに簡単に見つかるわけがないとの声があった。しかし、実際に標的分子候補が発見され、しかも複数も見つかったことで、疑問を口にした研究者も驚いていた。今、創薬分野で成功するためには、Ｆｉｒｓｔ−ｉｎ−Ｃｌａｓｓ（画期的な医薬品）の創薬が重要。今回の実験で、『ＤＤＡＩＦ』を使えば、新規性があって有望な創薬標的分子候補を迅速に見つけ出せることがはっきりした」と、同社でライフサイエンスＡＩ事業をけん引する豊柴博義取締役・ＣＳＯ（最高科学責任者）はいう。
