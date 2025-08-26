鈴木福、中学卒業式の写真に後悔「役の髪型のままで…」 現役中高生にアドバイス
俳優の鈴木福が26日、東京・青稜中学校・高等学校で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日公開）学校プレミアに登壇。中学卒業式の写真への後悔を語った。
【動画】鈴木福、失敗談を踏まえ現役高校生へアドバイス「いまだに後悔してるから絶対やった方がいい」
この日は、中・高生に特別講座を開く予定だった原祐樹氏（プロデューサー）からの「特別なプレゼント」として、橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木、本田真凜、吉田剛明がサプライズで登場した。
イベントでは、青春あるあるを発表することに。男性陣（眞栄田、櫻井、鈴木、吉田）は「イベントで気合入れがち」と回答し、惜しくも女性陣（橋本、安斉、本田）の「コンビニ・自販機行きがち」には負けたが、多くの生徒の共感を得た。
この回答について、眞栄田「髪の毛、チネチネしてました。束間作るのがはやりで」と照れ笑い。一方、鈴木は「僕はやらなくて後悔があるので」と語り、「卒アル（卒業アルバム）の写真は気合を入れました。セットしちゃいけなかったので、セットしてないようなセットを頑張りました」と振り返った。
さらに、鈴木は「中学の卒業式のインスタを調べていただくと、そのときの役の髪型のままで変なんです」とポツリ。「それを今でもすごい後悔しているんです」と伝え、現役の中高生にヘアスタイルにこだわることをアドバイスした。
本作は、小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1の携帯小説作品として話題となり、2014年には村瀬克俊氏による漫画版が漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載、同サービスで累計閲覧数1億回を初めて突破した人気作品に。22年に実写映画化され、10代・20代の男女から絶大な人気を集め、興行収入11.8億円を記録した。
前作に引き続き、主人公・森崎明日香役で橋本が主演し、高広役の眞栄田が出演。新たに“カラダ探し”に巻き込まれる5人の高校生役として、櫻井、安斉、鈴木、本田、吉田が出演する。
