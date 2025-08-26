【ノクフリーメタル】 8月下旬発売 全6種 各1,650円

サンスター文具は、自動芯出し機構を搭載したオートマチックシャープペン「ノクフリー」シリーズから、軸素材にメタルを採用した新モデル「ノクフリーメタル」を8月下旬から全国の文具取扱店やオンラインショップで発売する。全6種あり、希望小売価格は各1,650円。

2023年に発売した「ノクフリー」シリーズは、芯が自動で送り出される“自動芯出し機構”を搭載したシャープペン。筆記中にペン先が紙面に当たることで芯が上下運動し、自動的に芯が出る仕組みになっている。

そのため、本体サイドのノック操作は使い始めの1回だけ。従来のように書きながら何度もノックする必要がないため、集中力が途切れることなく書き続けることができる。

ノックキャップを外さずに、上部から芯を直接装填できるスマートな構造を採用しているため、わずらわしい細かいパーツの取り外しなしで芯を補充できる。

持ち手部分には3カ所に配置された「ライングリップ」を搭載。指先が自然と正しい位置に収まるように設計されており、ユーザーが無意識に正しい三点持ちを実現できるようにサポートしてくれる。

また、芯先には金属製のガイドパイプを採用しており、芯折れを防ぎつつ安定した筆記を実現する。

商品概要

商品名：オートマチックシャープペン「ノクフリーメタル」

希望小売価格：各1,650円

本体サイズ：W12×H144×D9.6mm

材質：アルミニウム・銅・ABS・鋼

芯径：0.5mm

種類：マットブラック・マットホワイト・マットブルー・メタリックレッド・シルバー・メタリックネイビー 全6種

マットブラック

マットホワイト

マットブルー

メタリックレッド

シルバー

メタリックネイビー