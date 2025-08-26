画像はWEBコミックガンマぷらす「むちむち漫画家の完全勝利メシ 最強ボディで余命も担当編集もぶっ飛ばす！」のページ（https://gammaplus.takeshobo.co.jp/manga/muchimeshi/）より

【第11話】 8月26日 公開

竹書房は8月26日、夏鈴糖氏によるマンガ「むちむち漫画家の完全勝利メシ 最強ボディで余命も担当編集もぶっ飛ばす！」第11話「夏の定番ゴーヤチャンプルー」をWEBコミックガンマぷらすで公開した。

本作は暴飲暴食がたたって、医者から余命3年の宣告を受けた漫画家が、激うま健康メシで最強ボディを目指し奮闘するグルメコメディ。第11話では、夏バテでダウンしてしまったアシスタント大和のために先生がゴーヤチャンプルーを作る。

なお、現在WEBコミックガンマぷらすでは第10話「鶏胸肉の麻婆豆腐」などの無料公開なども行なわれている。

□第11話「夏の定番ゴーヤチャンプルー」のページ

【あらすじ】

暴飲暴食しすぎて...死!?

だらしない肉体と食生活を改善せよ...！

脂質と糖質過多の現代人に警鐘を鳴らす、高たんぱくグルメコメディ!!