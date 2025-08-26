画像はくらげバンチ「もうやめて回復しないで賢者様！」のページ（https://kuragebunch.com/episode/2551460909452573863）より

【第21話】 8月26日 公開

新潮社は8月26日、マンガ「もうやめて回復しないで賢者様！」の第21話「エルヴィナvsネギブ」をくらげバンチに公開した。読むには80ポイントが必要。

本作は「Sレア装備の似合う彼女」などを手掛けた近江のこ氏の最新作。主人公のシルミルクは、英雄になることを夢見る冒険者。回復のエキスパートだという大賢者ユーリスのダンジョン調査に同行することになるが、実はユーリスはモンスターにやられる女冒険者の姿に興奮するという猟奇的な趣向を持っていた。そしてシルミルクは決して死ぬことのない残酷な冒険を強いられていく。

現在、くらげバンチでは第19話「黒幕」や第20話「スライムの首魁」などの無料公開が行なわれている。第21話「エルヴィナvsネギブ」は9月2日に無料公開される予定。

□第21話「エルヴィナvsネギブ」のページ

【「もうやめて回復しないで賢者様！」あらすじ】

英雄になる！ そんな想いを胸に冒険者になったシルミルク。スキルをもたない彼女は仲間集めに苦労していた。そんな時、回復のエキスパートである大賢者ユーリスのダンジョン調査に同行することになる。しかし噂ではユーリスに同行した冒険者は皆一様に心をやられ、冒険者としての道を志半ばに絶ってしまうそうな……。そう、ユーリスにはモンスターにやられる女冒険者の姿に興奮するという猟奇的な趣向があったのである。決して死ぬことのない残酷な冒険が幕を開ける!!