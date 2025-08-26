女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日、第108話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

柳井嵩（北村匠海）の詩集「愛する歌」が出版。八木信之介（妻夫木聡）のアイデアにより、サイン会は“風変わりな場所”で開かれたものの、嵩の心配をよそに盛況のうちに終わる。数日後、辛島メイコ（原菜乃華）は柳井家を訪れ、柳井のぶ（今田美桜）と嵩のやり取りをうらやましそうに見つめる。そして、3姉妹が朝田蘭子（河合優実）の部屋に集まり、メイコは秘めた願いを語り始め…。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」。語りは同局・林田理沙アナウンサーが務める。