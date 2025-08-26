新潟県立大学は26日、ことし2月に実施された国際経済学部の入学試験で、採点ミスがあったと発表しました。大学では26日午後1時から記者会見が行われています。



大学が解答の確認や採点を改めて実施したところ、当初不合格となっていた9人について、新たに合格者としたということです。



大学によりますと、ことし2月9日と2月22日に行われた同大学の国際経済学部の一般選抜A日程とB日程の英語の試験で、A日程で1人、B日程で8人の計9人に採点ミスがありました。





大学のウェブサイトに試験問題や解答例を公表したところ、大学入試問題を扱う出版社から、解答について誤りではないかという問い合わせがあり、大学で点検した結果、正答を誤答とした採点ミスが判明したということです。原因は採点時における最終的な解答例の確認が不十分だったとしています。大学は当初は不合格となっていた9人に対し、お詫びするとともに合格通知書を送ったということです。新たに合格した受験者が、入学を希望する場合は、ことし4月に入学した学生と同じ時期に卒業できるよう最大の配慮と履修支援を行うとしています。また4月に入学していれば必要のなかった費用などについても、相談の上、社会通念上相当の補償を行うとしています。新潟県立大学の若杉隆平学長は「今回このような重大なミスが発生したことを真摯に受け止め、今後このようなミスが生じないよう再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいります」などとコメントしています。