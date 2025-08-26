オキサイドが後場急上昇、ＮＥＤＯの「ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業」に採択 オキサイドが後場急上昇、ＮＥＤＯの「ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業」に採択

オキサイド<6521.T>が後場急上昇している。正午ごろ、ＮＥＤＯ（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が公募した「ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業」に同社の「光量子コンピュータ産業化に向けたＴＦＬＮ光技術の研究開発」が採択されたと発表しており、これを好感した買いが入っている。



同事業は、同社の強みである高品質結晶成長技術を生かし、光量子コンピュータの産業化に不可欠なＴＦＬＮ（薄膜ニオブ酸リチウム）素子をベースとした量子光集積回路の実現を目指すもの。ＴＦＬＮは従来の光学素子の性能を大幅に向上させる光学材料として、光量子コンピュータ開発の鍵となる材料として注目されており、同プロジェクトは日本における重要な基盤技術として採択されたとしている。



出所：MINKABU PRESS