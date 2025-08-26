マーチャントが底堅い動き、ＲＥＩＴ社と系統用蓄電池開発事業で業務提携 マーチャントが底堅い動き、ＲＥＩＴ社と系統用蓄電池開発事業で業務提携

マーチャント・バンカーズ<3121.T>が底堅い動きとなっている。２５日の取引終了後、提携先のＲＥＩＴ（東京都豊島区）と系統用蓄電池開発事業についても業務提携すると発表しており、これを評価した買いが株価を下支えしている。



マーチャントとＲＥＩＴは２５年７月にＮｏｎ－Ｆｉｔ太陽光発電所開発に関して業務提携しており、今回の提携は提携事業の第２弾。Ｎｏｎ－Ｆｉｔ太陽光発電所と同様に、ＲＥＩＴが系統用蓄電池に適した用地をピックアップし、必要な認可や権利を取得したうえで事業者に販売するもので、マーチャントはこの事業への投資、すなわち開発資金を供出のうえ、事業者から資金を回収する。なお、２５年１０月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS