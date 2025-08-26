成友興業<9170.NG>が後場上げ幅を拡大している。正午ごろ、２５年９月期の連結業績予想について、営業利益を８億８０００万円から１１億円（前期比３３．７％増）へ、純利益を４億９７００万円から６億円（同２５．５％増）へ上方修正したことが好感されている。



建設事業で、今期は手間がかかる割には収益性の低い小規模工事の受注を多数抑制したため、売上高は１７０億円から１５０億円（同９．３％増）へ下方修正したものの、その結果収益性の改善が図られたことが寄与した。また環境事業で、ＤＭＥ工法（乾式磁力選別）により浄化された土壌の現場利用量の増加が二次処理費の削減につながり利益率が改善した。



出所：MINKABU PRESS