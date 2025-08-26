NHK『うたコン』で「愛と青春の名曲」を特集！hitomiは「LOVE 2000」でFRUITS ZIPPERと共演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月2日19時57分より、NHK『うたコン』が「愛と青春の名曲」をテーマに放送される。9月2日が誕生日の作詞家・なかにし礼の名曲を特集。プレイバック紅白では 2000年を取り上げ、hitomiが「LOVE 2000」でFRUITS ZIPPERと共演する。

■作詞家・なかにし礼が手掛けた「愛と青春の名曲」も放送！

幕開きはデビュー60周年の布施明が代表曲「愛は不死鳥」を、続いて絢香が2014年の連続テレビ小説『花子とアン』の主題歌としてもおなじみの「にじいろ」を歌う。

また、放送日は5年前に亡くなった日本を代表する作詞家・なかにし礼の誕生日。なかにしが手掛けた「愛と青春の名曲」を届ける。池畑慎之介は「夜と朝のあいだに」を、北原ミレイが「石狩挽歌」を披露する他、丘みどりは黛ジュンのヒット曲「天使の誘惑」のカバーに挑戦。

好評企画「プレイバック紅白」のコーナーは、2000年の第51回を特集。この年に開催されたシドニーオリンピックで金メダルを獲得した女子マラソンの高橋尚子選手を鼓舞したhitomiの「LOVE 2000」を、アイドルグループのFRUITS ZIPPERとの共演で届ける。

番組後半では、布施明が自らの少年時代を歌った「武蔵野On My Mind」を、新妻聖子はミュージカル俳優としての転機となった曲「命をあげよう「ミス・サイゴン」より」を披露。

2026年にデビュー20周年を迎える絢香は自身のルーツであるゴスペルのエッセンスを取り入れた「Wonder!」を、山内惠介は故郷・福岡の高校の先輩・椎名林檎が書き下ろした最新曲「闇にご用心」をテレビ初歌唱。

また、原宿カルチャーを牽引するFRUITS ZIPPERが、SNSでも話題の最新曲「ピポパポ」を披露する。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

09/02（火）19:57～20:42

※NHKプラスにてインターネットでの同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり

※NHKホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：絢香、池畑慎之介、丘みどり、北原ミレイ、新妻聖子、hitomi、布施明、FRUITS ZIPPER、山内惠介

■曲順

布施明「愛は不死鳥」

絢香「にじいろ」

池畑慎之介「夜と朝のあいだに」

丘みどり「天使の誘惑」（原曲：黛ジュン）

北原ミレイ「石狩挽歌」

hitomi FRUITS ZIPPER「LOVE 2000」

布施明「武蔵野On My Mind」

新妻聖子「命をあげよう『ミス・サイゴン』より」

山内惠介「闇にご用心」

絢香「Wonder!」

FRUITS ZIPPER「ピポパポ」

