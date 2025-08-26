26日13時現在の日経平均株価は前日比387.88円（-0.91％）安の4万2419.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は511、値下がりは1042、変わらずは64と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は60.78円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が43.56円、リクルート <6098>が28.16円、アドテスト <6857>が21.61円、ダイキン <6367>が17.73円と続いている。



プラス寄与度トップはテルモ <4543>で、日経平均を3.78円押し上げている。次いでスクリン <7735>が2.50円、エムスリー <2413>が2.19円、ソシオネクス <6526>が1.69円、アマダ <6113>が1.49円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は繊維、倉庫・運輸、パルプ・紙の3業種にとどまっている。値下がり1位は医薬品で、以下、電気・ガス、サービス、輸送用機器、陸運、その他製品と並ぶ。



※13時0分0秒時点



