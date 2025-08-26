40・50代【GUセール】で何買う？ → 足さばき快適「優秀スカート」が正解かも！

今【GU（ジーユー）】では、今から秋口までしっかり使えるアイテムが続々とお値下げ中！ ミドル世代が買うなら、楽ちんさと女性らしさを兼ね備えたスカートが狙い目。たっぷり生地を使ったフレアシルエットで足元まで華やかに決まるのはもちろん、快適な足さばきでストレスフリーに過ごせそう。シンプルなトップスとのスタイリングでもサマになるフレアスカートは、毎日コーデの即戦力になるはず。

一点投入でサマ見え！ 美シルエットなフレアスカート

【GU】「フレアマキシスカート」\1,990（税込・セール価格）

優雅にくびれた曲線と、裾にかけて華やかに広がるシルエットが美しいスカート。公式サイトには「快適な足さばき」とあり、きれい見えしながらも楽に過ごせる予感。Tシャツと合わせてカジュアルに、きれいめのブラウスでフェミニンに。シンプルなワンツーでもサマになるフレアスカートは、コーデに困ったときの救世主になるかも。

ブルーシャツと合わせて爽やかな大人っぽコーデに

この時期の黒のスカートは重たく見えないよう、キャミソールで上品に肌見せをして抜け感たっぷりな着こなしに。開いた首元にはさり気なくアクセを投入して、華やぎをプラス。スタッフのHirikoさんのようにブルーシャツを羽織れば、爽やかで好印象が狙える最旬コーデの完成です。足元は白のサンダルでメリハリをつけるのも、オシャレ見えのポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M