【スリーコインズ：お月見インテリア3点】 販売中 価格： 「うさぎ&すすきセット」660円 「お団子」550円 「お月見タペストリー：50×120cm」330円

パルは、同社が運営する雑貨店「3COINS」の公式通販サイトにて、お月見インテリア3点を販売している。

今回展開されているのは、十五夜に合わせたインテリア3点。木製のうさぎ（大小）と花瓶に入ったすすきがセットの「うさぎ&すすきセット」（660円）、木製の台とお団子がセットの「お団子」（550円）、黄色い月と「Otsukimi」の文字が筆記体でデザインされた「お月見タペストリー：50×120cm」（330円）がラインナップされている。

□3COINS「うさぎ&すすきセット」

□3COINS「お団子」

□3COINS「お月見タペストリー：50×120cm」

