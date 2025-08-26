芸術と味わいを心ゆくまで楽しめる！Mr.カンカン「Mr.カンカン×島津薩摩切子 プレミアムドレッシングセット」
Mr.カンカンは30周年を記念した限定セットとして、「Mr.カンカン×島津薩摩切子 プレミアムドレッシングセット」を発売します。
■発売日
2025年9月5日
■価格、数量
300,000円(税込)、30本
Mr.カンカンは、薩摩切子工芸士・中根櫻龜氏とのコラボレーションが実現しました。
特徴
・オリジナルドレッシング、調味料7種類
・30周年記念プレミアム胡麻ドレッシング
・中根櫻龜氏による島津薩摩切子のデキャンタ
・シリアルナンバー付き
・専用桐箱入り
■販売方法
Mr.カンカン公式オンラインストア限定
この商品はMr.カンカンのこれまでの歩みと、未来への想いを込めた特別なコレクションです。
贈り物にもおすすめです☆
芸術と味わいの逸品を心ゆくまで楽しめます。
