芸術と味わいを心ゆくまで楽しめる！Mr.カンカン「Mr.カンカン×島津薩摩切子 プレミアムドレッシングセット」

Mr.カンカンは30周年を記念した限定セットとして、「Mr.カンカン×島津薩摩切子 プレミアムドレッシングセット」を発売します。

Mr.カンカン「Mr.カンカン×島津薩摩切子 プレミアムドレッシングセット」

■発売日

2025年9月5日

■価格、数量

300,000円(税込)、30本

Mr.カンカンは、薩摩切子工芸士・中根櫻龜氏とのコラボレーションが実現しました。

30周年を記念した限定セットとして、「Mr.カンカン×島津薩摩切子 プレミアムドレッシングセット」を発売。

数量限定30本、価格は税込30万円。

特徴

・オリジナルドレッシング、調味料7種類

・30周年記念プレミアム胡麻ドレッシング

・中根櫻龜氏による島津薩摩切子のデキャンタ

・シリアルナンバー付き

・専用桐箱入り

■販売方法

Mr.カンカン公式オンラインストア限定

この商品はMr.カンカンのこれまでの歩みと、未来への想いを込めた特別なコレクションです。

贈り物にもおすすめです☆

芸術と味わいの逸品を心ゆくまで楽しめます。

