お笑いコンビ「キャイ〜ン」が26日、MBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。若手時代のライバルについて語った。

バラエティー番組全盛時代に、ウッチャンナンチャンの番組などで大人気となった2人。日テレ系「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」で共演していた同世代の「よゐこ」との関係性についてパンサー・向井慧に問われると、天野ひろゆきは「あのねえ、よゐことは最初から最悪だったですよ」と打ち明け、驚かせた。

「よゐこって、ベスト着たりキャスケットかぶったり。そういうのやりたかったけどやれなかったから、ほんと嫌いだった。すごい女の子に人気あったし」とジェラシーに燃えていたようだ。「ナイナイ、よゐこ、キャイ〜ンの中で、よゐこが一番女の子人気高かった。ナイナイも人気あったけど…俺らが全然人気なかった」とぼやいた。

「当時よゐこは特にとんがってた、受け答えとかも。番組にゲストで出てもあんまりしゃべんない。俺らと真逆みたいな感じだった。後に聞いたら緊張してたって言ってたけど」と苦笑いした。

ただ、「ウドちゃんは壁なんかないから、濱口とね。知的レベルも近いから」と親しくなったといい、天野も有野晋哉と“ドラえもん好き”という共通項から一気に距離が縮まったという。

天野はウド鈴木よりもキャラが弱いという自覚もあり、周囲に負けたくないという気持ちが強かったというが、そんなライバル心も「すぐ消えたね」と笑っていた。