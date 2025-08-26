音無美紀子、結婚50周年の夫・村井國夫と夫婦で浴衣2ショット「素敵なご夫婦ですね」「笑顔が最高！」
俳優の音無美紀子（75）が22日、自身のインスタグラムを更新。前日にまほろ座 MACHIDAで開催されたイベント「音無美紀子の歌声喫茶」にて夫で俳優の村井國夫（80）との浴衣2ショットや、イベントの様子などの写真を公開した。
【写真】「素敵なご夫婦ですね」「笑顔が最高！」浴衣2ショットを披露した音無美紀子＆村井國夫夫妻
音無は「歌声喫茶 浴衣まつり 本当に暑い日に、お客様がいっぱいの会場は、賑やかな歌声で更にヒートアップ」と書き出し、イベントの様子を紹介。夫婦2ショットをはじめ、楽しそうな出演者の様子をとらえた写真を多数アップした。
この投稿にファンからは「美男美女揃い 行きたかったな」「皆さん楽しんで笑顔が最高！」「素敵なご夫婦ですね」「皆さん浴衣素敵」「浴衣に足袋を履いて、素敵な着こなしですね」「みきこさん、とっても楽しそうです」「みなさん楽しく幸せそうな舞台ですねーーー」などの声が寄せられている。
音無と村井は1975年1月に結婚。俳優の村井麻友美（42）は実娘である。
【写真】「素敵なご夫婦ですね」「笑顔が最高！」浴衣2ショットを披露した音無美紀子＆村井國夫夫妻
音無は「歌声喫茶 浴衣まつり 本当に暑い日に、お客様がいっぱいの会場は、賑やかな歌声で更にヒートアップ」と書き出し、イベントの様子を紹介。夫婦2ショットをはじめ、楽しそうな出演者の様子をとらえた写真を多数アップした。
この投稿にファンからは「美男美女揃い 行きたかったな」「皆さん楽しんで笑顔が最高！」「素敵なご夫婦ですね」「皆さん浴衣素敵」「浴衣に足袋を履いて、素敵な着こなしですね」「みきこさん、とっても楽しそうです」「みなさん楽しく幸せそうな舞台ですねーーー」などの声が寄せられている。
音無と村井は1975年1月に結婚。俳優の村井麻友美（42）は実娘である。