¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡ÙÀ¸¹ç¾§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤¬´ë²è¤Ë¤è¤»¤ë»²²Ã¼Ô¤ÎÇ®¤¤¤ò»×¤¤¤òÊ¹¤¯
¡¡8·î30¡¦31ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¾°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¾¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÉ¹Àî¤¤è¤·¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Î¤Ëµß¤ï¤ì¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢²Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¡×¤È¸ì¤ëÉ¹Àî¤¬¡¢º£¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Åìµþ¡¦¹ñµ»´Û¤Ç¤È¤â¤Ë²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸¹ç¾§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±þÊç¼Ô¤È»þ´Ö¤¬µö¤¹¸Â¤êÂÐÏÃ¤¹¤ëÉ¹Àî¤¤è¤·
¡¡¡ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¤È²Î¤ª¤¦¡ª¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×À¸¹ç¾§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÉ¹Àî¤Ï¡¢Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢±þÊç¼Ô¤È»þ´Ö¤¬µö¤¹¸Â¤êÂÐÏÃ¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Âð¤Ë¤¦¤«¤¬¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ä³ëÆ£¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¹ç¾§´ë²è¤Ë¤è¤»¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢»²²Ã¼Ô¤È¤Î½é¤á¤Æ¹ç¾§¤ÎÎý½¬¤ò¡£¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿Êý¤È½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Îý½¬¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¿Í¡¢É¹Àî¤Ë²ñ¤¨¤ë´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤â¤³¤ÎÆü¤¬½éÂÐÌÌ¤Ç¡¢¹ç¾§¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤¬¤ëÊý¤â¤¤¤¿¤¬¡¢½é¤á¤ÆÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÄÎý½¬1²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¹¥´¶¿¨¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤È¤Ê¤êÉ¹Àî¤µ¤ó¤â»²²Ã¼Ô¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¤âÇ®µ¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Îý½¬¤¬Â³¤¡Ä¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¹ñµ»´Û¤Ç¤É¤ó¤Ê²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎVTR¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡£»ý¤ÁÁ°¤Î½À¤é¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É¹Àî¤Ï8·î30Æü¡¦31Æü¤È¤â¡¢¹ñµ»´Û¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¸²Î¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢King ¡õ Prince¹â¶¶³¤¿Í¤Î´ë²è¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡×¤Ç²Î¤¦¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Î¡ÖBorn This Way¡×¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹ñµ»´Û¤ÇÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×¤Ê¤É¡¢2Æü´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ò²Î¾§Í½Äê¤À¡£
¡¡¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¾°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¾¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î30¡¦31ÆüÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸¹ç¾§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±þÊç¼Ô¤È»þ´Ö¤¬µö¤¹¸Â¤êÂÐÏÃ¤¹¤ëÉ¹Àî¤¤è¤·
