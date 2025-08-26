¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÏÀ¸¥Ï¥à¤ò°¦¿©¡¡³Ø¹»ÉÕ¶á¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¡Ö»ÅÆþ¤ì¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬26Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÄÎÇÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡Ë³Ø¹»¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢À¸¥Ï¥à¤òÉÑÈË¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡õÝ¯°æ³¤²»¡¢ÀÄ½Õ¥Ð¥È¥ë¤Ç¡ÈÅê¤²¥¥Ã¥¹¹çÀï¡É¡ªÀ¸ÅÌ¤ÎÇï¼ê¤Ç¾¡ÇÔ·èÄê
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ãæ¡¦¹âÀ¸¤ËÆÃÊÌ¹ÖºÂ¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¸¶Í´¼ù»á¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤«¤é¤Î¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢Ý¯°æ³¤²»¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢µÈÅÄ¹äÌÀ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£½÷À¿Ø¡Ê¶¶ËÜ¡¢°ÂÀÆ¡¢ËÜÅÄ¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¼«ÈÎµ¡¹Ô¤¤¬¤Á¡×¤È²óÅú¤·¡¢ÃËÀ¿Ø¡ÊâÃ±ÉÅÄ¡¢Ý¯°æ¡¢ÎëÌÚ¡¢µÈÅÄ¡Ë¤Î¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çµ¤¹çÆþ¤ì¤¬¤Á¡×¤è¤ê¡¢À¸ÅÌ¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²óÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¼«ÈÎµ¡¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤µ¤ó¤¬À¸¥Ï¥à¤È¤«¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â³Ø¹»¤Î¼Ð¤áÁ°¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÀ¸¥Ï¥à¤È¤«µí¥¿¥ó¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È²òÀâ¡£À¸ÅÌ¤«¤é¡ÖÊü²Ý¸å¡¢Í§Ã£¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡Ø¤ª¤Ä¤Þ¤ßÇã¤¤¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¶¦´¶¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÄÌ¤Ã¤¿³Ø¹»¤Ç¤â¡¢À¸¥Ï¥à¤Ï¡ÖÂç¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢»ÅÆþ¤ì¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾®ÀâÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡×¤Ç¿Íµ¤No.1¤Î·ÈÂÓ¾®ÀâºîÉÊ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2014Ç¯¤Ë¤ÏÂ¼À¥¹î½Ó»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²èÈÇ¤¬Ì¡²è»ï¥¢¥×¥ê¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÎß·×±ÜÍ÷¿ô1²¯²ó¤ò½é¤á¤ÆÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë¡£22Ç¯¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢10Âå¡¦20Âå¤ÎÃË½÷¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ11.8²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿¹ºêÌÀÆü¹áÌò¤Ç¶¶ËÜ¤¬¼ç±é¤·¡¢¹â¹Ìò¤ÎâÃ±ÉÅÄ¤¬½Ð±é¡£¿·¤¿¤Ë¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë5¿Í¤Î¹â¹»À¸Ìò¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯°æ¡¢°ÂÀÆ¡¢ÎëÌÚ¡¢ËÜÅÄ¡¢µÈÅÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
