Nissy¡¢Da-iCE¹©Æ£Âçµ±¤È¤ÎLINE²èÌÌ¸ø³« ÅöÆü¥é¥¤¥ÖµÞî±½Ð±é¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ËÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¡×¡Ö²ñÏÃ¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/26¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎNissy¡ÊÀ¾ÅçÎ´¹°¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£5¿ÍÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Da-iCE¡Ê¥À¥¤¥¹¡Ë¤Î¹©Æ£Âçµ±¤È¡ÖÁÐ»Ò¤Î·»¡Ê?¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦claquepot¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼ÄÉ²Ã¸ø±é¡ÖTaiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 Twin Ship Extra Stage¡×¤ËµÞî±½Ð±é¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òµ¤·¤¿LINE¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAAAÀ¾ÅçÎ´¹°¡õDa-iCE¹©Æ£Âçµ±¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈLINE²èÌÌ
24Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹©Æ£¤Èclaquepot¤Ë¤è¤ë¡ÖTaiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 Twin Ship Extra Stage¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¡¢¹©Æ£Äó¶¡¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡×¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿Nissy¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢µÞî±¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹©Æ£¤È¤ÎLINE¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Nissy¤ÏÁáÄ«¤Ë¡Ö¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°²Î¤¦¡©¡×¡Öº£Æü¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¹©Æ£¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Nissy¤Ï¡Ö¤¤¤äÃ±½ã¤Ë¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°ÍÙ¤ë¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç²Î¤¦¤À¤±¤Ê¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤È¤«¤ÇÉáÄÌ¤Ë°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¤Ê¤é²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÞ¤¹¤®¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¹©Æ£¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¼¡¼¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¹¤®wwwww¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡ª¡ªºÇ½é¤«¤é°Æ½Ð¤»¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿wwww¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£Nissy¤¬¡Ö¥ê¥ÏÌµ¤·¤Ç¤ä¤ë¡©¾Ð¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¹©Æ£¤Ï¡Öº£»×¤¤¤Ä¤¯°Æ¤À¤È¹©Æ£Âçµ±¡¢Á°È¾¤Î¥é¥¹¥È¶Ê½ª¤ï¤ê¤«¤é¤Î¤â¤Ã¤«¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê¤é¥¤¥±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÞÂÎÌµ¤µ¤¹¤®¤ë¡ªwww¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¹©Æ£¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡À¸¡¹¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤êw ¤³¤Î¤¢¤È16¡§45¤¢¤¿¤ê¤ÇÎ¢¸ý¤Ë¤ÆÁø¶ø¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤ÈNissy¤â¹©Æ£¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤¤¤ä¤¢¤ÎÁø¶ø¤Ï¡¢³ÎÎ¨Åª¤Ë0.1¡ó¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¹©Æ£¤¬Nissy¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö±¿Ì¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öµ®½Å¤ÊLINE¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖNissyÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡Ö²ñÏÃ¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Nissy¡¢¹©Æ£Âçµ±¤È¤ÎLINE¸ø³«
24Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹©Æ£¤Èclaquepot¤Ë¤è¤ë¡ÖTaiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 Twin Ship Extra Stage¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¡¢¹©Æ£Äó¶¡¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡×¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿Nissy¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢µÞî±¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹©Æ£¤È¤ÎLINE¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Nissy¤ÏÁáÄ«¤Ë¡Ö¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°²Î¤¦¡©¡×¡Öº£Æü¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¹©Æ£¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Nissy¤Ï¡Ö¤¤¤äÃ±½ã¤Ë¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°ÍÙ¤ë¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç²Î¤¦¤À¤±¤Ê¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤È¤«¤ÇÉáÄÌ¤Ë°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¤Ê¤é²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÞ¤¹¤®¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¹©Æ£¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¼¡¼¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¹¤®wwwww¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡ª¡ªºÇ½é¤«¤é°Æ½Ð¤»¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿wwww¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£Nissy¤¬¡Ö¥ê¥ÏÌµ¤·¤Ç¤ä¤ë¡©¾Ð¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¹©Æ£¤Ï¡Öº£»×¤¤¤Ä¤¯°Æ¤À¤È¹©Æ£Âçµ±¡¢Á°È¾¤Î¥é¥¹¥È¶Ê½ª¤ï¤ê¤«¤é¤Î¤â¤Ã¤«¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê¤é¥¤¥±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÞÂÎÌµ¤µ¤¹¤®¤ë¡ªwww¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¹©Æ£¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡À¸¡¹¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤êw ¤³¤Î¤¢¤È16¡§45¤¢¤¿¤ê¤ÇÎ¢¸ý¤Ë¤ÆÁø¶ø¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤ÈNissy¤â¹©Æ£¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤¤¤ä¤¢¤ÎÁø¶ø¤Ï¡¢³ÎÎ¨Åª¤Ë0.1¡ó¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¹©Æ£¤¬Nissy¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö±¿Ì¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Nissy¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öµ®½Å¤ÊLINE¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖNissyÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡Ö²ñÏÃ¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û