三浦翔平＆桐谷美玲夫妻「我が家の新入り」紹介「天使」「2ショット可愛すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】女優の桐谷美玲と夫で俳優の三浦翔平が8月25日、それぞれのInstagramを更新。「我が家の新入り」を紹介し、反響が寄せられている。
【写真】三浦翔平「新入り」と寝そべるプラベ感満載2ショット
この日、桐谷は「我が家の新入り」「（くれお）ぱとらの妹、（小野）こまちです ブラウンマールのトイプードルちゃん」と紹介し、新たに愛犬・こまちを迎えたことを報告。カメラを見つめる愛犬の写真を披露した。なお、三浦も自身のInstagramのストーリーズを更新。新たに迎えた愛犬との2ショットを添え「家族増えました」と報告している。
この投稿にファンからは「上目遣いがキュート」「毛の色が素敵」「ネーミングセンス抜群で好き」「翔平くんとこまちちゃんの2ショット可愛すぎ」「三浦家がまた賑やかになりそう」「天使」と反響が寄せられている。桐谷と三浦は2018年7月に結婚。2020年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】三浦翔平「新入り」と寝そべるプラベ感満載2ショット
◆三浦翔平＆桐谷美玲「我が家の新入り」紹介
この日、桐谷は「我が家の新入り」「（くれお）ぱとらの妹、（小野）こまちです ブラウンマールのトイプードルちゃん」と紹介し、新たに愛犬・こまちを迎えたことを報告。カメラを見つめる愛犬の写真を披露した。なお、三浦も自身のInstagramのストーリーズを更新。新たに迎えた愛犬との2ショットを添え「家族増えました」と報告している。
この投稿にファンからは「上目遣いがキュート」「毛の色が素敵」「ネーミングセンス抜群で好き」「翔平くんとこまちちゃんの2ショット可愛すぎ」「三浦家がまた賑やかになりそう」「天使」と反響が寄せられている。桐谷と三浦は2018年7月に結婚。2020年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】