中山秀征が教える《好かれる人の共通点》「〈笑顔でいる〉なんて当たり前と思っていても、実はあなたもできていないかも…？」
なぜか「まわりから好かれる人」と「まわりから良く思われない人」。「ちょっとした違いでその差が生まれている」と語るのは、芸能界で活躍し続けてきたタレント・中山秀征さん。人から好かれ、信頼されてきた中山さんが長年大切にしてきたこととは？ 愛されキャラの秘密をまとめた著書『気くばりのススメ 人間関係の達人たちから学んだ小さな習慣』より、一部を抜粋して紹介します。
老若男女に愛される人の秘密
「ヒデちゃんって、マスコットキャラクターみたい」
同じ事務所の年齢が二回り以上離れた若い女性タレントさんから、こんなふうに言われたことがあります。マスコットキャラクターはさておき、「ヒデちゃん」って……（笑）。
でも、考えてみると、僕は老若男女、誰からも「ヒデちゃん」と呼ばれている気がします。
ロケで街を歩いていると、おばあちゃんからもおじいちゃんからも「ヒデちゃん」と呼ばれます。
同年代の人からも「ヒデちゃん」。子どもをベビーカーに乗せた若いお母さんからも「ヒデちゃん」。ときには、小さな子どもからも「ヒデちゃん」と呼ばれることがあります。
僕としては、まったく問題なくて、老若男女からなんともありがたいことだと思っています。
番組でご一緒する若いメンバーからは、どうやらお父さんのように思われているようです。
どういうわけだか、いろんな相談がやってくる。仕事のことだったり、人間関係のことだったり、ときには恋愛のことなんかも。
僕から聞いているわけではありません。
それこそ、今の時代、むやみやたらにプライベートの話を聞くことはなかなかに難しいのですが、相手から話してくれるのです。
こうなったら、《お父さん》としては、ちゃんと聞いてあげなければなりません。一生懸命に耳を傾け、僕にできることがあるなら、とことんやります。
そういえば、若い頃、番組が大ヒットした『DAISUKI！』では、ご一緒した松本明子さんや飯島直子さんから、まったく男として見られていなかったみたいです。それこそ家族のような付き合いをしてきました。
これも人気となった音楽番組『THE夜もヒッパレ』で一緒になった安室奈美恵さんは、まだ10代のブレイク前でしたが、やっぱり「ヒデちゃん」と慕ってくれました。
その後、とんでもないスターになっていくのですが、呼び方はずっと変わらず「ヒデちゃん」でした。
僕は男女とか年齢とか、あまり意識しないようにしてきました。それも良かったのかもしれません。
好かれる人の共通点
40年を過ごしてきた芸能界のみならず、それ以外の世界でも、本当にたくさんの人を見てきました。
中には、誰からも愛されている素晴らしい人たちがいました。
そんな、いわば人間関係の達人たちから、僕自身もたくさんのことを学ばせていただいたのですが、やがて彼らの教えを通して、
「好かれる人にはいくつかのヒケツがあるのではないか」
と思うようになりました。
これからそのヒケツを紹介していきますが、その根底に流れているものは何なのか、今ははっきりと言葉にできます。
それこそが、
「気くばり」
です。
端的に言えば、
相手をちゃんと意識できているか？
ということ。
これができているかどうかで、もしかすると人生が大きく変わってしまうのではないか。
そう、今は思っています。
そしてこれらのヒケツは、裏を返せば、
なぜか嫌われてしまう人に欠けている決定的な要素
とも言えるかもしれません。
難しいことではないのです。
でも、だからこそ、気をつけなければいけないことでもあります。
《人間関係の達人たちに学んだ好かれるコツ》
「気くばり」を習慣にする
【ヒケツ：笑顔でいる】シンプルだけど最強のスキル
好かれる人に共通する秘訣の１つが、
「笑顔でいる」ことです。
おいおい、「笑顔でいる」なんて、誰でも当たり前にやっていることじゃないか、と思われるかもしれません。
しかし、これが案外、そうでもないのです。
初対面で、相手がどんな表情をしていると好印象か。
誰でも、おわかりですよね。
はい、やっぱり笑顔がいい。
ああ、この人はいい人そうだな。安心できそうだな。気さくになんでも話ができそうだな、となりますよね。
実際、満面の笑みで現れてくれたりすると、「お、笑顔がいいね」なんて、思わず言いたくなってしまう。なんだか、こちらまで元気をもらえて、嬉しい気分になれてしまう。
笑顔というのは、とんでもないパワーを秘めているのです。
『気くばりのススメ 人間関係の達人たちから学んだ小さな習慣』（中山秀征：著／すばる舎）
簡単そうに見えて、多くの人ができていない
みんなそのパワーを知っているからこそ、笑顔で行こう、と考えている人も多いと思うのですが、ここで１つ問題があります。
本人は笑顔のつもりでも、実際には笑顔になっていない人がたくさんいるのです。
満面の笑みのつもりが、ぜんぜん笑顔になっていない。ウソだと思うかもしれませんが、これ、本当の話なのです。
笑顔になっているから、きっと好印象になっているよな、と思いきや、そうなっていない、ということ。つまりは、印象が作れていない。実は、ちっとも好印象になっていない可能性があるのです。
どうしてこんなことを僕が言うのかというと、芝居の経験があるからです。
監督に指示されて、演技をする。もちろん、一生懸命にその気になっているわけですが、監督からはダメ出しが来たりします。なぜなら、できていないから。
「笑って」と言われてダメ出しが来て、「え、ちゃんとやってるよ、笑ってるよ」と自分では思っていても、監督に「笑ってないな」と言われて確認すると、本当に笑っていないのです。
実際に撮影した映像を見たりすると、本当にできていない。あれ、こんなつもりじゃなかったぞ、という演技をしている自分が映っていたりする。
「こうしているつもり」と「できている」は違うのです。
だから、初対面で笑顔じゃない人に出会うと、「ああ、この人はもしかすると、気づいていないのかもなぁ」などと思ったりします。
本当は気持ちのいい人なのかもしれないのに、なんだか曇り顔で残念な印象で関係が始まってしまったりする。もったいないのです。
どうすれば笑顔ができるのか？
では、どうすればいいのか。
笑顔の練習をすることです。
鏡の前で笑顔の練習をするもいいですが、今はスマホという便利なものがあって、簡単に録画ができてしまいます。
自分を撮ったビデオ映像を見れば、誰でも一目瞭然。ちゃんと笑顔になっているか、すぐに確認ができます。
ドラマや映画に出ている役者も、実は自分で映像を撮って、自分の表情やしぐさをチェックしたりしています。そうでなければ、いつまでも監督に叱られっぱなしですから（笑）。
そして笑顔は、満面の笑みがいいですよね。やっぱり、お会いして気持ちがいいですもん。きっと誰でも、そう言うと思います。
だったら、満面の笑みで始めたほうがいい。
まずはそこから始めてみましょう。
《人間関係の達人たちに学んだ好かれるコツ》
まずは笑顔から始めてみる
