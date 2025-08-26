なぜか「まわりから好かれる人」と「まわりから良く思われない人」。「ちょっとした違いでその差が生まれている」と語るのは、芸能界で活躍し続けてきたタレント・中山秀征さん。人から好かれ、信頼されてきた中山さんが長年大切にしてきたこととは？ 愛されキャラの秘密をまとめた著書『気くばりのススメ 人間関係の達人たちから学んだ小さな習慣』より、一部を抜粋して紹介します。

【写真】スマホを使って笑顔をつくる練習をしてみよう！

* * * * * * *

老若男女に愛される人の秘密

「ヒデちゃんって、マスコットキャラクターみたい」

同じ事務所の年齢が二回り以上離れた若い女性タレントさんから、こんなふうに言われたことがあります。マスコットキャラクターはさておき、「ヒデちゃん」って……（笑）。

でも、考えてみると、僕は老若男女、誰からも「ヒデちゃん」と呼ばれている気がします。

ロケで街を歩いていると、おばあちゃんからもおじいちゃんからも「ヒデちゃん」と呼ばれます。

同年代の人からも「ヒデちゃん」。子どもをベビーカーに乗せた若いお母さんからも「ヒデちゃん」。ときには、小さな子どもからも「ヒデちゃん」と呼ばれることがあります。

僕としては、まったく問題なくて、老若男女からなんともありがたいことだと思っています。

番組でご一緒する若いメンバーからは、どうやらお父さんのように思われているようです。

どういうわけだか、いろんな相談がやってくる。仕事のことだったり、人間関係のことだったり、ときには恋愛のことなんかも。

僕から聞いているわけではありません。

それこそ、今の時代、むやみやたらにプライベートの話を聞くことはなかなかに難しいのですが、相手から話してくれるのです。

こうなったら、《お父さん》としては、ちゃんと聞いてあげなければなりません。一生懸命に耳を傾け、僕にできることがあるなら、とことんやります。

そういえば、若い頃、番組が大ヒットした『DAISUKI！』では、ご一緒した松本明子さんや飯島直子さんから、まったく男として見られていなかったみたいです。それこそ家族のような付き合いをしてきました。

これも人気となった音楽番組『THE夜もヒッパレ』で一緒になった安室奈美恵さんは、まだ10代のブレイク前でしたが、やっぱり「ヒデちゃん」と慕ってくれました。

その後、とんでもないスターになっていくのですが、呼び方はずっと変わらず「ヒデちゃん」でした。

僕は男女とか年齢とか、あまり意識しないようにしてきました。それも良かったのかもしれません。

好かれる人の共通点

40年を過ごしてきた芸能界のみならず、それ以外の世界でも、本当にたくさんの人を見てきました。

中には、誰からも愛されている素晴らしい人たちがいました。

そんな、いわば人間関係の達人たちから、僕自身もたくさんのことを学ばせていただいたのですが、やがて彼らの教えを通して、

「好かれる人にはいくつかのヒケツがあるのではないか」

と思うようになりました。

これからそのヒケツを紹介していきますが、その根底に流れているものは何なのか、今ははっきりと言葉にできます。

それこそが、

「気くばり」

です。

端的に言えば、

相手をちゃんと意識できているか？

ということ。

これができているかどうかで、もしかすると人生が大きく変わってしまうのではないか。

そう、今は思っています。

そしてこれらのヒケツは、裏を返せば、

なぜか嫌われてしまう人に欠けている決定的な要素

とも言えるかもしれません。

難しいことではないのです。

でも、だからこそ、気をつけなければいけないことでもあります。

《人間関係の達人たちに学んだ好かれるコツ》



「気くばり」を習慣にする

【ヒケツ：笑顔でいる】シンプルだけど最強のスキル

好かれる人に共通する秘訣の１つが、

「笑顔でいる」ことです。

おいおい、「笑顔でいる」なんて、誰でも当たり前にやっていることじゃないか、と思われるかもしれません。

しかし、これが案外、そうでもないのです。

初対面で、相手がどんな表情をしていると好印象か。

誰でも、おわかりですよね。

はい、やっぱり笑顔がいい。

ああ、この人はいい人そうだな。安心できそうだな。気さくになんでも話ができそうだな、となりますよね。

実際、満面の笑みで現れてくれたりすると、「お、笑顔がいいね」なんて、思わず言いたくなってしまう。なんだか、こちらまで元気をもらえて、嬉しい気分になれてしまう。

笑顔というのは、とんでもないパワーを秘めているのです。



『気くばりのススメ 人間関係の達人たちから学んだ小さな習慣』（中山秀征：著／すばる舎）

簡単そうに見えて、多くの人ができていない

みんなそのパワーを知っているからこそ、笑顔で行こう、と考えている人も多いと思うのですが、ここで１つ問題があります。

本人は笑顔のつもりでも、実際には笑顔になっていない人がたくさんいるのです。

満面の笑みのつもりが、ぜんぜん笑顔になっていない。ウソだと思うかもしれませんが、これ、本当の話なのです。

笑顔になっているから、きっと好印象になっているよな、と思いきや、そうなっていない、ということ。つまりは、印象が作れていない。実は、ちっとも好印象になっていない可能性があるのです。

どうしてこんなことを僕が言うのかというと、芝居の経験があるからです。

監督に指示されて、演技をする。もちろん、一生懸命にその気になっているわけですが、監督からはダメ出しが来たりします。なぜなら、できていないから。

「笑って」と言われてダメ出しが来て、「え、ちゃんとやってるよ、笑ってるよ」と自分では思っていても、監督に「笑ってないな」と言われて確認すると、本当に笑っていないのです。

実際に撮影した映像を見たりすると、本当にできていない。あれ、こんなつもりじゃなかったぞ、という演技をしている自分が映っていたりする。

「こうしているつもり」と「できている」は違うのです。

だから、初対面で笑顔じゃない人に出会うと、「ああ、この人はもしかすると、気づいていないのかもなぁ」などと思ったりします。

本当は気持ちのいい人なのかもしれないのに、なんだか曇り顔で残念な印象で関係が始まってしまったりする。もったいないのです。

どうすれば笑顔ができるのか？

では、どうすればいいのか。

笑顔の練習をすることです。

鏡の前で笑顔の練習をするもいいですが、今はスマホという便利なものがあって、簡単に録画ができてしまいます。

自分を撮ったビデオ映像を見れば、誰でも一目瞭然。ちゃんと笑顔になっているか、すぐに確認ができます。

ドラマや映画に出ている役者も、実は自分で映像を撮って、自分の表情やしぐさをチェックしたりしています。そうでなければ、いつまでも監督に叱られっぱなしですから（笑）。

そして笑顔は、満面の笑みがいいですよね。やっぱり、お会いして気持ちがいいですもん。きっと誰でも、そう言うと思います。

だったら、満面の笑みで始めたほうがいい。

まずはそこから始めてみましょう。

《人間関係の達人たちに学んだ好かれるコツ》



まずは笑顔から始めてみる

※本稿は、『気くばりのススメ 人間関係の達人たちから学んだ小さな習慣』（中山秀征：著／すばる舎）の一部を再編集したものです。