フォーエイト48あみか、愛車との2ショット公開「かっこいい」「ギャップ」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】男女7人組YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが25日、自身のInstagramを更新。愛車との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】20歳人気YouTuberの高級愛車
あみかは「愛車ちゃんとツーショット」とコメントし、夜の駐車場で車の前でポーズを取る写真を投稿した。ノースリーブとデニムのカジュアルなスタイルで、美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「ギャップ」「似合ってる」「スタイル良すぎ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
